인천 제3연륙교 2025년 개통 순항…1·2공구 교량 건설 22일 착공

물양장·공사용 진입도로 설치 3공구 준공

[아시아경제 박혜숙 기자] 오는 2025년 개통을 목표로 하는 인천 제3연륙교 건설 사업이 본격적인 교량 공사 착공을 앞두고 있다.

인천경제자유구역청은 1∼3공구로 나눠 추진하고 있는 제3연륙교 공사 중 우선 시공분인 3공구를 준공했다고 15일 밝혔다. 이는 교량 공사를 바로 시작할 수 있는 사전 준비 작업이 완료된 것이다.

인천경제청은 3공구에 109억원을 투입해 2400㎡ 규모의 해상작업장(물양장)과 길이 892m의 공사용 진입도로를 설치했다.

또 공사용 선박이 물양장과 교량공사 현장 간 이동 가능한 수심을 확보하기 위해 8만4043㎥에 달하는 해상 준설토도 처리했다.

이와 함께 지난 8월 실시설계 기술제안 평가를 통해 1공구는 한화건설, 2공구는 포스코건설이 낙찰됐다. 인천경제청은 3개월 동안의 보완설계와 설계경제성(VE) 검토, 해역이용협의 등의 행정절를 완료했고 지난 13일 1·2공구 시공사들과도 계약을 체결했다.

인천경제청은 제3연륙교 교량 건설 준비가 마무리됨에 따라 오는 22일 영종씨사이드파크와 청라호수공원 1·2공구 착공식을 개최할 예정이다

착공식은 메인 퍼포먼스로 300대의 드론을 이용한 드론 라이트 쇼와 오는 2025년 개통을 의미하는 2025발의 불꽃쇼가 펼쳐진다.

제3연륙교는 영종대교·인천대교에 이어 인천국제공항이 있는 영종도와 육지를 연결하는 세번째 해상교량이다.

영종도와 청라국제도시를 잇는 제3연륙교는 길이 4.67km, 왕복 6차로 규모로 건설되며, 2025년 12월 준공을 목표로 하고 있다.

영종도를 연결하는 3개 교량중에 유일하게 보도·자전거도로가 설치되며 교량 주탑 전망대에서 서해의 낙조를 바라볼 수 있는 체험 관광형 문화공간으로 건설된다.

총사업비는 6500억원이 투입된다. 한국토지주택공사(LH)가 5212억원(80.2%), 인천도시공사 982억원(15.1%), 인천국제공항공사 149억원(2.3%), 인천경제자유구역청 131억원(2%), 한상드림아일랜드 25억원(0.4%)을 각각 부담하게 된다.

