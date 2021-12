광진구, 어린이집 보육교사에게 투명 마스크 지원

어린이집 90개소에 총 1만108장 지원...전체 어린이집 대상 KF-94 마스크 2만7626장 추가 지원

[아시아경제 박종일 기자] 광진구(구청장 김선갑)가 아이들의 언어발달을 지원하기 위해 어린이집 보육교사를 대상으로 투명 마스크를 지원한다.

이번 투명 마스크 지원은 코로나19 확산 방지를 위해 보육교사가 마스크를 착용, 수업을 진행함에 따라 영유아들의 언어발달 지연이 우려되어 추진하게 됐다.

투명마스크를 착용하면 아이들이 보육교사의 얼굴 표정과 입모양을 볼 수 있어 의사소통을 원활하게 할 수 있고, 언어발달과 사회성 향상, 정서적 교감 능력을 키울 수 있다.

구는 지역내 어린이집 중 지원을 희망하는 어린이집 90개소를 대상으로, 1인 당 14개씩 총 1만 108장의 투명 마스크를 구비로 지원한다.

이와 함께 서울시에서 영아반 교사를 대상으로 1인 당 2매씩 총 1434매의 투명마스크를 추가 지원한다.

더불어 구는 광진구 전체 어린이집 161개소에 KF-94 마스크 2만7626장을 추가로 전달한다.

김선갑 광진구청장은 “코로나19 장기화 속에서도 투명마스크를 통해 아이들이 교사와 원활하게 의사소통, 언어발달과 사회성 향상에 도움이 될 수 있기를 바란다”며 “아이들의 보육을 책임지고 있는 어린이집과 학부모의 어려움을 덜고 하루빨리 위기를 극복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

