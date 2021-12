'코로나 대출상환 유예' 106만건…이자만 2300억

일시상환대출 만기연장 247조4000억

코로나19 피해 중소기업 및 자영업자 등 소상공인에 대한 대출 원금상환 유예 지원이 지난해 4월부터 올해 10월까지 100만건을 넘어선 것으로 파악됐다. 상환이 유예된 이자만 2300억원에 달할 만큼 금융부담이 커져 ‘연착륙’을 위한 대책 마련이 시급하다는 지적이다.

14일 국회 정무위원회 소속 윤관석 더불어민주당 의원이 금융위원회에서 제출받아 분석한 자료에 따르면 이 기간 중 이뤄진 만기연장 및 상환유예 지원은 약 106만건(중복ㆍ복수 지원 포함)으로 집계됐다.

일시상환대출의 만기연장 지원을 받은 대출 계약은 95만5000건(247조4000억원)이다. 분할상환 대출의 원금상환 유예 지원과 일시 및 분할상환 대출의 이자 상환 유예는 각각 8만6000건(13조6000억원)과 1만7000건(2301억원)으로 나타났다. 올해 1월 말과 비교해 9개월 만에 만기가 연장된 대출은 2배로 늘었고 수혜 대출액은 2.6배로 많아졌다.

정부와 금융당국은 코로나19 피해 중기ㆍ소상공인에 대한 금융지원의 일환으로 대출 만기를 연장해주거나 이자 상환을 유예해주는 조치를 코로나19 여파가 본격화한 지난해 4월 시행했다. 이 같은 조치는 6개월 단위로 3차례 연장돼 내년 3월 종료된다.

지원을 받은 이들이 조치가 종료된 뒤 상환능력을 회복하지 못하면 지원을 받은 대출 상당부분이 부실화할 것이란 우려가 끊이지 않고 있다. 이들의 대출이 ‘코로나 연명대출’에 해당할 가능성이 높기 때문이다.

자영업자들의 대출 규모가 급증을 거듭하고 있다는 점은 우려를 더욱 키운다. 한국은행에 따르면 올해 3분기 자영업자들의 전체 예금은행 대출 잔액은 직전 분기 대비 11조1000억원 증가한 429조6000억원으로 파악됐다. 코로나19 여파가 본격화한 지난해 2분기(21조2000억원) 이후 가장 크고, 관련 통계가 잡혀 있는 2018년 4분기 이후 두 번째로 많은 증가 폭이다.

KB국민ㆍ신한ㆍ하나ㆍ우리ㆍNH농협 등 5대 은행의 지난달 말 자영업 대출 잔액은 전월보다 2조9억원 늘어난 298조7476억원으로 300조원에 육박했다. 이들 은행의 자영업 대출은 매달 2조원 규모로 증가하는 흐름을 지속하고 있다.

오정근 건국대 경제학과 교수는 "조치가 종료될 때까지 자영업자 등이 돈을 갚을 여력을 확보할 정도로 경제가 회복되기는 힘들 것"이라면서 "이후로는 이들의 대출액이 부실여신으로 분류될 수 있고, 그만큼 금융 전반의 부담이 커질 수밖에 없다"고 지적했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr