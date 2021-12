현대차그룹 5개사 'DJSI 월드지수' 편입 "ESG성과 인정"

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차, 현대모비스, 현대제철, 현대건설, 현대글로비스 등 현대차그룹 5개사가 글로벌 지속가능경영 평가인 DJSI(다우존스 지속가능경영지수)에서 세계 최고 수준의 ESG 성과를 인정받았다.

현대차그룹은 10일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 ‘2021 DJSI 시상식’에서 이들 5개사가 'DJSI월드지수(DJSI World)' 편입 인증패를 받았다고 밝혔다.

DJSI월드지수는 세계 최대 금융정보기관 ‘S&P글로벌’의 ‘S&P 다우존스 인덱스’가 기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 성과를 종합적으로 평가해 발표하는 DJSI 중 최고 등급이다. DJSI월드지수 편입은 시가총액 기준 글로벌 2500대 기업 중 지속가능경영 평가가 상위 10%에 해당함을 의미한다.

현대차, 현대모비스, 현대글로비스가 『DJSI월드지수』에 올해 처음으로 편입됐으며 현대건설과 현대제철은 각각 12년, 4년 연속 선정됐다.

특히 5개사는 올해 DJSI 지속가능경영 평가에서 공통적으로 ▲기후변화 전략 ▲인권·공급망 관리 ▲리스크 관리 부문에서 각 산업 최상위권에 해당하는 점수를 받았다.

이는 각 계열사 별로 추진한 전사 차원의 ESG협의체 구축, 탄소중립 전략 수립 등 기후변화대응 강화, 사업장 및 협력사 ESG 리스크 평가 도입과 같은 다각적인 노력의 결과로 해석된다고 회사 측은 설명했다.

이 밖에도 현대차그룹은 올해 ▲주요 계열사 이사회 내 지속가능경영위원회 신설 ▲인권, 공급망등 주요 현안에 대한 그룹 ESG 정책/가이드라인 개발 및 적용 ▲WEF SCM(세계경제포럼 이해관계자 자본주의 지표) 도입 등을 통해 ESG 관리체계를 한 단계 발전시켰다.

현대차그룹 관계자는 “현대차그룹의 DJSI월드지수 편입은 그룹 차원의 ESG 관리체계의 구축은 물론 계열사별 성과 개선을 인정받은 결과”라며 “기후변화 대응 등 ESG 경영을 확대하고 강화할 수 있는 구체적이고 실질적인 방안을 지속적으로 모색할 것”이라고 말했다.

한편 현대차그룹은 지난 10월 발표된 국내 주요 ESG 평가인 ‘한국기업지배구조원 ESG평가’에서도 상장사 12개사(현대자동차, 기아, 현대모비스, 현대제철, 현대건설, 현대글로비스, 현대위아, 현대로템, 현대비앤지스틸, 이노션, 현대차증권, 현대오토에버)가 모두 A 등급 이상을 획득한 바 있다.

이 중 기아는 자동차 및 부품 업계 내 최고 등급인 A+ 등급을 획득하고 'ESG 우수기업'에 선정되는 등 최고 수준의 ESG 경영을 실천하고 있다는 평가를 받았다.

