文대통령 "코로나 엄중, 가용자원 총동원 방역 안정화" (종합)

적극적인 접종과 방역수칙 준수 당부…온라인 배달플랫폼 수수료인상 점검도 지시

[아시아경제 류정민 기자] 문재인 대통령은 코로나19 확진자 증가와 관련해 정부는 가용 자원을 총동원에 방역 안정화에 총력을 기울이라고 지시했다.

박경미 청와대 대변인은 8일 서면 브리핑을 통해 "문재인 대통령은 매우 엄중해진 코로나19 상황과 관련해 특별방역대책을 철저히 이행하는 것이 무엇보다도 중요하다면서, 정부는 가용자원을 총동원해 방역 상황 안정화에 총력을 기울여 달라고 말했다"고 밝혔다.

특히 문 대통령은 3차 접종을 포함한 적극적인 접종과 철저한 방역수칙 준수 등 국민들의 협조를 당부했다.

한편 문 대통령은 노인들이 보행 중 교통사고로 사망하는 사례와 관련해 안전 대책을 주문했다.

박 대변인은 "문 대통령은 보행 중 교통사고로 인한 사망자에서 노인의 비율이 증가하고 있는 것과 관련해, 노인보호구역(실버존)에 무인단속장비 설치 확대와 교통약자 안전시설 확충 등 어르신들의 교통안전을 강화하기 위한 실효성 있는 종합대책을 강구해 보라고 말했다"고 전했다.

문 대통령은 온라인 배달플랫폼 수수료 인상 문제에 대해서도 점검을 지시했다.

박 대변인은 "문 대통령은 최근 온라인 배달플랫폼 수수료 인상과 관련해 영세한 입점 업체에 과도한 부담이 없는지, 인상의 혜택이 배달기사에게도 돌아가는지 배달수수료 현황을 정확히 파악하라고 말했다"고 전했다.

