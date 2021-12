GM 한국사업장 다양성위원회, 다양성 주간 개최…"건강한 기업문화 만들 것"

[아시아경제 이기민 기자] 제너럴모터스(GM) 한국 사업장의 다양성위원회가 '모두가 존중받는 기업 문화' 조성과 '포용적인 기업'이라는 비전을 담은 다양성 주간이 오는 10일까지 열린다고 8일 밝혔다.

다양성위원회는 지난 4월 한국GM과 GM테크니컬센터코리아 구성원이 연령, 성별, 배경 등이 다른 구성원 개인의 가치와 자율을 존중하자는 취지로 만들어진 조직이다.

그간 GM의 핵심 행동양식인 '포용'에 맞춰 다양성과 포용성과 관련된 사회공헌활동, 조직 간 네트워킹, 여성 인재 역량개발 지원 등을 통해 기업 내 성평등 실현에 앞장서고, ESG(환경·사회·지배구조) 경영 선도를 통해 경쟁력을 제고해왔다.

이번 다양성 주간 행사에서는 영화 '학교 가는 길' 상영 및 감독과의 대화를 시작으로, '다(多)가치, 다 같이'를 주제로 한 소통 강연 등을 진행한다. 또 한국GM과 GM테크니컬센터코리아 경영진이 참여해 한국 사회 내에서의 다양성 부재에 대해 소통하고, 인식 변화를 위해 다양성위원회가 기여할 수 있는 방향에 대해 논의할 예정이다.

이외에도 1990년대생을 이해하기 위한 토크쇼, '다양성과 포용성의 심리학: 다양성과 포용성이 만드는 행복이 역량인 이유' 등 프로그램을 통해 다양성, 포용성의 가치 확산을 적극적으로 실천할 계획이다.

김진후 다양성위원회 공동의장(GM테크니컬센터코리아 전무)은 "다양성 주간 프로그램을 통해 포용적인 기업문화를 더욱 적극적으로 정착 시켜 건강한 기업 문화를 만드는 것이 목표"라고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr