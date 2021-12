창원시, '우리동네 한바퀴 지킴이단' 활동보고회 열려

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시는 2일 창원컨벤션센터 회의실에서 '2021년 우리동네 한바퀴 지킴이단 활동보고회'를 개최했다.

지난 2012년 발족해, 현재 55개 읍·면·동 지역주민 총 694명으로 구성된 '우리동네 한바퀴 지킴이단'은 여성 대상 3대 폭력(가정·성폭력, 성매매) 예방을 위한 사회안전망을 구축을 위해 주 1회 이상 우범지역 순찰, 폭력 예방 캠페인을 전개하고 있다.

또 복지 사각지대 가정 방문, 공용시설물 안전 점검 등 지역 곳곳을 돌아보며 '지역주민이 안전하고 행복한 창원시' 조성에 중추적인 역할을 하고 있다.

보고회에는 허성무 창원시장, 이치우 창원시의회 의장, 지은진 창원시여성폭력방지위원장을 비롯한 위원, 각 읍·면·동 우리동네한바퀴 지킴이단 등 100여명이 참석했다.

행사는 유공자 표창, 지킴이단 결의문 낭독, 2021년 지킴이단 활동 실적과 2022년 활동 계획 보고, 향초 만들기 등 코로나19로 지친 마음을 위로· 소통하는 시간이 됐다.

허 시장은 "지킴이단이 폭력 예방, 위기가정 돌봄 활동으로 주민이 살기 좋은 환경 만들기에 크게 이바지했다"며 "2022년에도 특례시에 걸맞은 사회안전망 역할을 해주기를 바란다"고 말했다.

