"신사업인력 전면에"…미래성장 고삐 죄는 GS

[아시아경제 최대열 기자] 정찬수 GS GS 078930 | 코스피 증권정보 현재가 37,750 전일대비 250 등락률 +0.67% 거래량 225,619 전일가 37,500 2021.12.01 13:52 장중(20분지연) 관련기사 지주사들 올해 주가 성적표 보니...‘두산’이 우등생10대 그룹 상장사 3분기 누적매출 첫 1000兆 돌파GS, 3분기 영업이익 6369억원…전년동기대비 34.35%↑ close E&R 대표가 GS EPS로 자리를 옮기며 김석환 ㈜GS 재무팀장이 GS E&R 대표로 새로 선임됐다. 이영환 GS칼텍스 부사장은 사장으로 승진해 GS글로벌 대표로 내정됐다. 파르나스호텔 대표로는 외부에서 온 여인창 전무가 선임됐다. GS칼텍스에서 최고안전책임자와 각자대표, 생산본부장을 맡고 있는 이두희 부사장이 사장으로 승진했다.

GS는 이 같은 내용의 2022년 임원인사를 내정해 1일 발표했다. 이번 인사는 각 계열사별 이사회를 거쳐 최종 확정된다. 대표이사로 선임되거나 자리를 옮긴 이가 4명, 사장으로 승진한 이가 1명이다. 부사장 승진자는 6명, 전무 승진·전배가 9명, 상무로 신규 임원이 된 이는 20명이다. 외부에서 영입한 이 3명 등 총 43명을 대상으로 했다.

신사업 발굴·추진업무를 맡고 있는 이가 대거 승진하거나 영입됐다. ㈜GS에서 미래사업팀장을 맡고있는 허서홍 전무가 부사장으로 승진했다. 허 전무는 GS그룹 전반의 신사업 투자전략을 짜고 투자 포트폴리오의 전략적 시너지·대규모 인수합병(M&A) 추진 등에 적극 나서고 있다고 회사는 설명했다. 허 전무는 허광수 삼양인터내셔날 회장의 장남으로 GS가 4세다. 외할아버지는 김동조 전 외무부 장관으로 정기선 현대중공업지주 사장과 이종사촌 관계다.

㈜GS가 설립할 기업형벤처캐피탈(CVC)을 이끌 허준녕 부사장은 외부에서 합류했다. 미래에셋 글로벌투자부문·UBS뉴욕본사 등에서 기업 M&A를 이끈 투자전문가다. 이밖에 GS칼텍스에서 수소·모빌리티 등 미래사업개발을 맡고 있는 김정수 전략기획실장이 부사장으로 승진했다. 지난해 전무로 영입돼 2년 만에 승진했다. 친환경연료와 바이오케미칼 소재 등을 개발하는 GS칼텍스 기술연구소장 권영운 전무가 새로 영입됐다.

GS리테일 이성화 신사업부문장·김종서 플랫폼BU 전략부문장도 상무로 승진했다. GS는 "전체 승진·영입 임원 43명 가운데 9명이 각 사업영역에서 신사업 전략과 투자업무를 담당하는 인력"이라며 "올 한 해 전 계열사에 걸쳐 양호한 실적을 기록한 것에 만족하지 않고 미래 신성장 동력에 힘을 더욱 싣겠다는 의미"라고 설명했다.

ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 강화하는 일환으로 각 계열사별 인력을 중용했다. 김석환 사장이 새 대표로 내정된 GS E&R은 주력인 석탄발전사업을 앞으로 암모니아 혼소발전이나 풍력 등 재생에너지 위주로 사업을 전환하는 데 주력할 것으로 예상된다. 송정훈 GS건설 환경사업본부장과 주운석 GS리테일 상무도 전무로 승진했다. 친환경사업모델 등을 주도적으로 이끌어왔던 인물들이다. 뉴커머스 전문가로 꼽히는 이한나 상무가 GS리테일에서 디지털커머스 사업을 맡기로 했다.

GS칼텍스 윤활유사업본부장 이승훈 전무가 부사장으로 승진해 S&T본부장을 맡는다. GS EPS 발전사업본부장 이강범 전무도 부사장으로 승진한다. 조성한 GS건설 본부장이 부사장으로 승진해 플랜트부문 대표를 맡으며 엄관석 자이S&D 전무가 부사장으로 승진했다.

이와 함께 ㈜GS 최누리 상무, GS파워 김응환 상무, GS칼텍스 김영주 상무·오영철 상무, GS리테일 정재형 상무·주운석 상무, GS건설 권혁태 상무·송정훈 상무 등 8명은 전무로 승진한다. GS에너지 이태형 경영기획부문장은 ㈜GS의 재무팀장(CFO) 겸 PM(포트폴리오 매니저)팀장으로 자리를 이동한다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr