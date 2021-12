한강투신자 구조, 국산백신 개발 공헌…서울 빛낸 9人 외국인 '서울시 명예시민'

오세훈 시장, 외국인 명예시민증 수여

[아시아경제 임철영 기자] 서울에 거주하며 경제·문화·보건·관광 등 각자의 분야에서 공헌하고 다양한 선행을 펼친 8개국 출신 9명의 외국인이 ‘2021년 서울시 명예시민’으로 선정됐다.

1일 오세훈 시장은 이날 오후 서울시청 8층 다목적홀에서 '2021 외국인 명예시민증 수여식'을 갖고 명예시민증을 수여한다. 올해는 기관·단체 등의 추천을 받은 24개국 32명의 외국인 가운데 9명이 심사위원회의 엄격한 심사를 거쳐 최종 선정됐다. 경제·문화·관광 등 서울 시정의 다양한 정책분야에 적극적으로 참여하고 다양한 선행을 펼쳐 내·외국인 모두가 행복한 서울을 만드는 데 기여한 인물들이다.

올해 명예시민들 중에는 한강에 투신하며 극단적인 선택을 한 시민을 구하기 위해 직접 강물에 뛰어들어 구조한 하비 저스틴 존(남아프리카공화국)이 눈에 띈다. 그는 부모님과 함께 한강변을 산책하던 중 한강으로 투신한 시민을 보자마자 직접 한강으로 입수해 구조대가 도착하기 전에 한 생명을 구조하는 영웅의 모습을 보여줬다.

우리나라에서 판소리를 전공하며 유럽과 아프리카에 우리 소리의 아름다움을 알려오고 있는 마포 로르(프랑스)도 수상자 명단에 이름을 올렸다. 마포 로르는 2018년부터는 자선행사 및 축제 프로그램을 기획하여 취약계층을 위한 기부를 계속해오고 있다. 중국의 대표적 은행인 ‘중국건설은행’의 서울지점장으로서 한국과 중국의 동반 성장을 강조해온 전 민(중국)도 있다. 그는 코로나19 확산 초기 KF94 마스크 5만장을 서울 중구에 기부하는 등 기업의 사회적 책임(CSR)을 강조하며 이를 실천해왔다.

서울관광재단, 외교부 홍보 인플루언서로 활동하면서 서울의 관광·문화재를 해외에 소개하며 서울의 글로벌 이미지 제고에 기여한 공로를 인정받아 선정된 부스 마리 엔 케이(벨기에)도 선정됐다.

특히 올해는 코로나19 시국에서 서울에 본부를 둔 최초의 국제기구인 ‘국제백신연구소’에서 추천한 명예시민도 이름을 올렸다. 코로나19 확산 방지를 위한 국내 백신개발에 공헌한 점을 인정받았다. ‘국제백신연구소에’서 가장 오랜기간 동안 근무한 외국인으로, 국내기업과 함께 코로나19 백신 개발을 주도하며 한국 백신 개발 수준을 세계적 수준으로 끌어올린 슈산트 사하스트라부떼(인도)가 최종 선정돼 이름을 올렸다. 그는 현재 국내기업과 함께 코로나19 백신 개발 마지막 단계를 이끌며 국내 바이오산업 발전에 힘쓰고 있다.

서울시 외국인 명예시민 제도는 1958년 전후 도시재건에 도움을 준 외국인에게 ‘공로시민’을 수여한 것으로 시작했다. 이후 서울 시정 발전에 기여한 외국인들과 서울을 방문하는 외국 원수, 외교사절 등에게 시정 발전 공로에 대한 보답과 우호협력 차원에서 ‘명예시민증’을 수여하고 있다. 이번에 타지키스탄이 ‘서울시 명예시민’을 배출한 역대 100번째 국가가 되면서 지금까지 총 100개국 출신, 총 891명의 명예시민이 선정됐다.

윤종장 서울시 시민소통기획관은 “명예시민은 서울을 사랑하고 서울과 서울시민을 위해 경제·문화·홍보·봉사 등 다양한 분야에서 노력해 온 분들이며 앞으로도 서울과 해외 국가·도시 간의 교류를 촉진하는 가교가 되어주기를 기대한다”고 말했다.

