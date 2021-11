용인시, 12월 지역화폐 사용하면 최대 3만원 인센티브

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기 용인시가 코로나19 일상 회복 지원을 위해 12월 '용인와이페이' 인센티브를 최대 3만원까지 지급하는 특별 이벤트를 진행한다.

용인시는 12월1일부터 예산 소진시까지 용인와이페이 인센티브 지급 충전 한도 금액을 15만원에서 30만원으로 늘리고 인센티브도 최대 10%인 3만원으로 확대 지급키로 했다고 30일 밝혔다.

30만원을 충전하면 최대 3만원의 혜택이 더해져 33만원이 충전되고, 40만원을 충전하면 3만원의 혜택이 더해져 43만원을 적립해 사용할 수 있다.

시는 이번 특별이벤트가 조기에 마감될 경우에도 최대 인센티브 금액은 3만원을 유지하기로 했다.

추가 이벤트를 통해 최대 50만원을 충전할 경우 인센티브 6%인 3만원 지원을 계획하고 있다.

시 관계자는 "이번 행사로 코로나 일상회복과 더불어 연말연시 소비자 할인 혜택 등 소비복지와 소상공인 경영 안정 등을 통해 지역경제 활성화에 기여할 것으로 전망된다"고 전했다.

