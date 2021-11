[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 겨울철을 맞아 전통시장 화재 예방 및 자율안전관리 추진을 위한 간담회를 개최했다고 29일 밝혔다.

코로나19 방역수칙을 준수하며 진행된 이번 간담회는 시장 상인회 관계인들이 참여한 가운데 송정매일시장 상인회 건물에서 진행됐다.

이번 간담회에서는 ▲전통시장 안전관리 및 화재 예방을 위한 당부사항 전달 ▲겨울철 소방안전대책 등 소방정책 홍보 및 최근 개정 법령 공유 ▲전통시장 화재알림시설 및 자동화재속보설비 유지관리에 대해 이야기 했다.

이관용 예방안전과장은 “화재 예방은 관계자의 자율적인 안전 관리 의지가 무엇보다 중요하기에 적극적인 협조를 부탁드린다”며 “광산소방서는 시민의 안전을 지키기 위해 화재 예방을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

