조병현 남부지방산림청장 “산림의 적지적수로 국민 쉼터·일터 마련”

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] “지역별 특성을 반영한 산림복지사업 추진은 국민 삶의 질을 높이고 산촌을 활성화하는 데 중요한 역할을 하게 됩니다.” 남부지방산림청 조병철 청장이 29일 아시아경제 인터뷰에서 이 같이 말했다.

남부지방산림청은 경남·북 3개 광역시·2개 도와 29개 시·군을 관할하는 지방청으로 전국 국유림의 18.1%(전국 산림의 4.6%)를 관리한다.

또 큰 틀에서 남부지방산림청이 관할하는 국유림은 3개 광역시 등 남부권역의 도시지역과 경북 등 북부권역의 산촌지역 등으로 구분된다.

이중 부산 등 남부권역의 도시지역은 숲속야영장, 치유의 숲, 등산학교 등 산림복지시설 조성으로 산림복지 기능을 최적화하는데 초점이 맞춰지고 영주·울진 등 북부권역은 국유림 자원을 활용한 일자리 창출과 산촌소득창출에 역점을 둔다.

도시지역에는 국민이 쉬어갈 공간을, 산촌지역에는 임업인이 정착해 지역사회와 상생할 수 있는 공간을 조성하기 위해 맞춤형 정책을 펼쳐 간다는 취지다.

이 과정에서 남부지방산림청은 환경단체와의 갈등 관리와 지방자치단체와의 협업을 통한 산림 활용에도 비중을 두고 있다.

우선 남부지방산림청은 최근 부산숲속야영장 조성사업을 추진하면서 주변 이해관계자와의 갈등을 최소화 하는데 역량을 발휘했다. 도시지역에 부족한 산림복지시설을 확충한다는 명분과 환경단체의 산림 및 자연환경 훼손 우려 등 갈등요인을 조화시켜 해소하는데 방점을 둔 것이다.

이는 갈등관리 컨설팅 제도를 활용, 민간협의회 운영으로 환경단체의 의견수렴 후 애초 계획했던 사업내용을 수정·보완함으로써 원활한 사업 추진에 동력을 마련하는 단초가 됐다.

조 청장은 “부산숲속야영장 조성사업을 진행하면서 환경단체 등이 참여한 민간협의회를 구성·운영하고 수용 가능한 범위 내에서 계획을 변경, 양측이 만족할만한 결과를 도출했다”며 “무리한 사업 추진을 지양하고 다소 더딘 걸음이라도 원만한 해결점을 찾아 사업을 매끄럽게 추진할 수 있게 한 점에서 의미 부여가 가능한 지점”이라고 말했다.

남부지방산림청이 추진하는 ‘영양자작나무 숲 권역 활성화 사업’은 지방자치단체와의 협업을 통한 산림복지시설 확충으로 산림청 본청이 정한 우수사례에 선정되기도 했다. 이 사업은 영양군이 보유한 산림자원(국유림 등)을 활용해 지역경제를 활성화하는 방안을 모색하는 것을 핵심으로 경북도, 영양군과 역할을 분담해 상호협력 하는 형태로 추진됐다.

세부사업은 국유림을 활용한 산촌활성화와 자작나무 힐링허브 조성, 유휴 산림자원의 자산화 등이 꼽힌다.

현재 남부지방산림청은 국유림을 활용해 숲 해설가와 산림보호인력 등 직접 일자리를 창출하고 자작나무숲 권역을 활용한 마을기업 창업지원으로 사회적 경제주체를 육성하는 동시에 지자체 사업과 연계한 지역관광 수요증대를 꾀하는데 역량을 집중하고 있다.

조 청장은 “영양군은 도서지역인 울릉군을 제외할 때 전국에서 가장 적은 인구(총인구 1만6146명)와 높은 노령층 비율(총인구 대비 65세 이상 비율 35.1%)로 대표적인 소멸위기 산촌지역으로 꼽힌다”며 “이에 남부지방산림청은 영양군이 보유한 산림자원으로 지역경제를 활성화하기 위해 국유림을 활용하는 데 집중하고 있다”고 설명했다.

그러면서 “산림의 적지적수(適地適樹)는 단순히 나무가 잘 자라도록 심는 것에 그치지 않고 지역별 특성과 경영목적에 맞춰 나무를 심어 관리하는 것을 말한다”며 “남부지방산림청은 앞으로도 산림이 국민 쉼터, 일터가 되는 가치 있는 자원으로 활용될 수 있게 하는데 최선을 다할 것”이라고 말했다.

