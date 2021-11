[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주 광산소방서(서장 송성훈)는 한국119청소년단을 대상으로 빛고을국민안전체험관 견학을 실시했다고 25일 밝혔다.

빛고을국민안전체험관은 지난달 정식 개장해 광주 시민들의 안전교육을 위해 8개 체험구역으로 구성된 체험관이다.

코로나19 방역수칙을 준수하며 진행된 이번 견학은 이달 중 3회에 걸쳐 진행됐다.

교육은 ▲지진안전·산악안전·호우안전·화재안전·생활안전 총 5가지 체험구역 17개 시설 체험 ▲각종 안전사고와 재난 상황에 맞는 대피 및 대응 요령 등을 영상과 체험으로 진행했다.

최병복 119재난대응과장은 “이번 빛고을국민안전체험관 견학은 안전을 중시하고 건강한 어린이 육성을 목표로 하는 한국119청소년단 설립 취지 일환으로 진행됐다”며 “광산소방서는 한국119청소년단원 안전의식 함양 및 고취에 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.

