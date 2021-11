G마켓·옥션, ‘패션스퀘어 윈터세일’…최대 75% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 오는 21일까지 본격적인 겨울철 시작에 앞서 ‘패션스퀘어 윈터세일’ 프로모션을 진행한다고 18일 밝혔다.

이번 행사에서는 70여개 브랜드사의 인기 겨울 패션 아이템을 최대 75% 할인가에 선보이고, 최대 15만원 할인 쿠폰 등 풍성한 혜택을 제공한다.

G마켓과 옥션 가입 고객 모두에게 1000원 이상 구매 시 최대 15만원까지 할인 혜택을 받을 수 있는 18% 할인쿠폰을 매일 제공한다. 스마일클럽 회원에게는 25% 할인쿠폰도 매일 추가로 증정한다. 스마일페이에 등록된 삼성카드로 결제 시 최대 2만원까지 10% 추가할인도 받을 수 있다. G마켓은 단독 혜택으로 18일 단 하루 동안 35개 인기 브랜드 대상으로 5% 중복할인쿠폰을 발급한다.

특가딜에서는 매일 2개 브랜드의 인기 상품을 최대 75% 할인가에 만나볼 수 있다. G마켓에서는 에잇세컨즈와 K2의 아우터 및 아동 의류를, 옥션에서는 앤드지, 지오지아와 아디다스의 스웨터와 스니커즈 등을 준비했다.

G마켓 관계자는 “본격적인 겨울철이 시작되기 전 겨울 의류 구매 수요가 증가하는 시기에 맞추어 인기 브랜드사가 참여한 윈터세일을 진행하게 됐다”며 “겨울을 따듯하게 보낼 수 있는 다양한 아이템을 합리적인 가격에 구매할 수 있는 좋은 기회가 될 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr