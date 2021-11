기아, 첫 대형 전기 SUV 콘셉트카 '더 기아 콘셉트 EV9' 공개

LA오토쇼서 실물 첫 공개…'디지털 타이거 페이스' 눈길

[아시아경제 유제훈 기자] 기아는 17일(현지시각) 미국 캘리포니아주 LA컨벤션센터서 개최된 '2021 LA 오토쇼' 사전 언론 공개 행사에서 첫 대형 전동화 SUV 콘셉트카인 '더 기아 콘셉트 EV9'를 공개했다고 밝혔다. 콘셉트 EV9는 EV6에 이어 기아의 차세대 전기차 라인업에 추가될 예정인 EV9의 콘셉트 모델이다.

EV6와 함께 기아의 전기차 전용 플랫폼 E-GMP를 기반으로 한 콘셉트 EV9는 기아의 디자인 철학인 '상반된 개념의 창의적 융합(Opposites United)'이 반영됐고, 주행·정차 상황에 따라 시트 방향을 바꿀 수 있는 세 가지 실내모드와 자연의 요소에서 영감을 받은 색상과 지속가능한 소재 등을 특징으로 한다.

기아는 콘셉트 EV9를 통해 미래에 선보일 전동화 SUV의 주요 특징을 예고했다. 콘셉트 EV9이 목표로 하는 주요 전동화 성능은 ▲1회 충전으로 최대 300마일(482㎞) 주행 ▲350㎾급 초급속 충전시 배터리 용량의 10%에서 80%까지 소요시간 약 20~30분 등이다. 이날 실물로 공개된 컨셉트 EV9는 전장은 4930㎜, 전폭 2055㎜, 전고 1790㎜, 축거 3100㎜다.

카림 하비브 기아 디자인 담당 전무는 "기아의 첫 대형 전동화 SUV 콘셉트카는 탄소 배출이 없는 파워트레인, 최첨단 외장 디자인, 현대적이고 혁신적인 기술을 근간으로 한 실내 공간이 결합됐다"며 "올해 초부터 이어진 기아의 놀라운 여정에서 또 하나의 중요한 지표인 콘셉트 EV9을 LA 모터쇼를 통해 전세계에 선보이게 돼 자랑스럽다"고 전했다.

기아 헤리티지 계승 '디지털 타이거 페이스' 눈길

기교 없이 상하좌우로 곧게 뻗은 외관은 이 차가 실내 공간을 최대로 활용할 수 있는 3열 SUV임을 한 눈에 알 수 있게 해준다. 광활한 크기의 측면 창문(DLO, Day Light Opening)과 '파노라믹 스카이 루프(panoramic sky roof)'는 승객이 차량에 머무는 모든 순간에 장관을 선사한다.

기아는 내연기관 모델을 통해 정립한 디자인 헤리티지 '타이거 노즈'를 전동화 모델에 어울리는 '디지털 타이거 페이스'로 계승·발전시켰다. 콘셉트 EV9의 전면부 타이거 페이스는 내연기관차의 그릴을 대체하는 차체 색상의 패널과 '스타 맵 시그니처 라이팅(Star Map Signature Lighting)'으로 구성됐다.

스타 맵 시그니처 라이팅은 패널 양 끝에서 안쪽으로 점진적으로 퍼져 나가는 모양의 스타 클라우드(star cloud) 패턴을 적용해 차체가 넓어 보이는 시각적 효과를 준다. 미점등 시에는 차체에 일부처럼 드러나지 않다가 차량의 시동이 켜지면 점등되며, 웰컴 라이트로 기능 시 각 열의 램프가 순차적으로 점등돼 콘셉트 EV9의 하이테크한 이미지를 강조한다.

이외 기아는 타이거 페이스 상단부에 주행 중 전면부에 부딪히는 공기를 후드로 보내 저항을 줄여주는 공기 흡입구(에어 벤트)를 배치했다. 또한 후드에는 태양광으로 차량 배터리를 충전할 수 있는 솔라 패널을 적용하는 등 자연과 조화되는 대담함을 반영한 혁신적인 요소를 선보였다.

3가지 좌석 모드 편의성 높여

콘셉트 EV9의 실내는 '열린(Opened), 떠 있는(Floating), 순수한(Pure)' 이란 키워드 아래 탁 트인 라운지처럼 연출됐다. 전면부엔 알파벳 'O' 형태의 크래시 패드가 배치됐다. 아울러 전면 디스플레이, 스티어링 휠, 센터 콘솔, 도어 트림 가니쉬 등 각 요소의 기능에 최적화 된 O형 구조를 반복, 승객의 영감을 자극한다.

특히 기아는 콘셉트 EV9의 운전석과 동승석에 앉는 승객을 모두 배려한 27인치 울트라 와이드 디스플레이를 탑재했다. 울트라 와이드 디스플레이는 자율주행 기술이 고도화 된 전동화 차량이 '이동'을 넘어 다양하게 확장된 경험을 제공할 수 있는 잠재성을 드러낸다.

콘셉트 EV9는 주행과 정차 상황에 따라 시트 방향을 변경할 수 있는 3가지 실내모드도 갖췄다. 액티브 모드는 주행을 위한 통상적 시트배열로 1~3열 모든 좌석이 전방을 향한다. 포즈 모드는 3열은 그대로 둔 채 1열을 180도 회전에 전방으로 최대한 당기고 2열 시트를 접어 탁자처럼 활용한다. 엔조이 모드는 3열을 180도 돌리고 테일게이트를 열어 승객이 3열에 앉아 차량 외부를 보며 쉴 수 있는 모드다.

한편 기아는 오는 19일(현지시각)부터 개최되는 LA오토쇼에 약 1867㎡의 전시공간을 마련, 콘셉트 EV9을 비롯해 EV6, 스포티지, 스포티지 하이브리드 등 신차 4대를 전시한다. 이외 스팅어, K5, 포르테(K3), 카니발, 텔루라이드, 쏘렌토, 쏘울, 니로 전기차·하이브리드, 쏘렌토 하이브리드·플러그인하이브리드, E-GMP 등 총 21개의 전시물로 북미시장에 상품 경쟁력을 적극 홍보할 계획이다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr