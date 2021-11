‘@Top-sale-korea.com’ 이메일 사기의심 사이트 주의보

한국소비자원, 소비자 상담 66건 접수

[아시아경제 임춘한 기자] 해외직구를 이용하는 소비자들이 늘면서 ‘@Top-sale-korea.com’ 이메일 주소를 반복적으로 사용하는 사기의심 사이트 관련 소비자 피해도 증가하고 있어 주의가 요구된다.

17일 한국소비자원에 따르면 올해 지난달 20일까지 이 이메일을 쓰는 사이트 관련 소비자 상담이 66건 접수됐다. 불만 유형은 '계약취소·환급 등의 거부와 지연'이 43건(65.2%)으로 가장 많았고 이어 '사업자 연락두절' 8건(12.1%), '제품하자' 3건(4.5%) 등의 순이었다.

소비자들은 유튜브나 사회관계망서비스(SNS) 광고로 해당 사이트를 접한 경우가 많았다. 이들 사이트는 사업자 등록번호 조회 결과 실제 사업자 정보와 사이트상의 사업자 정보가 달랐고 회사 소개 내용이 매끄럽지 않은 번역투 문장이라는 공통점이 있었다. 최근에는 '@support@uu365.store'라는 이메일 주소를 사용하는 사기 의심 사이트와 관련한 소비자 피해도 6건 접수됐다.

소비자원은 피해를 막기 위해서는 유튜브나 SNS 광고를 통해 연결된 사이트에서 제품을 살 때 국제거래 소비자포털에 사기 의심 사이트로 등록돼 있지 않은지를 살펴보는 것이 좋다고 강조했다. 피해가 발생했을 때는 거래 내용이나 메일 내용 등 입증자료를 갖춰 결제한 신용카드사에 '차지백' 서비스를 신청할 수 있다. 차지백은 국제거래에서 소비자가 피해를 본 경우 신용카드사에 이미 승인된 거래를 취소해달라고 요청하는 서비스다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr