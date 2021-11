"철강재 수요↑" 영업익 4배 늘어난 세아제강지주

[아시아경제 최대열 기자] 세아제강지주 세아제강지주 003030 | 코스피 증권정보 현재가 118,500 전일대비 13,000 등락률 -9.89% 거래량 62,347 전일가 131,500 2021.11.15 15:30 장마감 관련기사 세계 최대 해상풍력단지에 한국기업 구조물 쓴다[e공시 눈에 띄네] 코스피-5일세아제강지주, 계열사에 150억 규모 자금대여 결정 close 는 3분기 연결기준 영업이익이 860억600만원으로 지난해 같은 기간보다 296% 늘었다고 15일 공시했다. 매출은 같은 기간 35% 늘어 7236억3300만원으로 집계됐다.

철강수요가 늘면서 판매가격이 올라 수익성이 좋아졌다. 회사는 "북미오일·가스, 건설·인프라산업의 수요강세로 에너지용 강관과 배관재 주요 제품 판매가 늘었다"며 "현지 공급망 병목현상이 심화해 강관가격 강세가 지속돼 북미법인의 매출액, 영업이익이 높은 수준을 유지했다"고 설명했다.

아울러 국내 건설산업 수요도 꾸준한 가운데 가전산업 호황으로 자회사(세아제강·동아스틸·세아씨엠) 주요 제품 수익성이 높아진데 따라 실적이 크게 늘었다는 게 회사 측 설명이다. 주력 계열사인 세아제강 별도만 보면, 영업이익은 360억8000만원으로 지난해 3분기보다 105% 늘었다.

전 세계 경기 회복세가 뚜렷해 당분간 수익성이 꾸준히 좋을 것으로 회사는 내다봤다. 국제유가가 강세를 보이는 가운데 미국 인프라예산법안 통과, 해상풍력 등 재생에너지 프로젝트가 늘어 강관·구조물 판매가 늘어날 전망이다. 아울러 중국의 철강감산·수출규제, 글로벌 원자재가격 강세 등 국내 철강사 입장에서는 영업환경이 긍정적이다. 다만 중국 정부의 가격안정 의지, 공급망 병목현상 완화, 미국의 대유럽무역확장법(232조) 완화 등이 변수가 될 것으로 이 회사는 예상했다.

회사 관계자는 "수요강세, 공급제약 및 가격변동리스크가 공존하는 만큼 시장지배력에 기초한 판매가격 정책과 전략적인 글로벌 소싱 정책으로 건전한 수익성을 확보할 것"이라며 "COP26 정상회의에 따른 에너지 전환 가속화로 해상풍력·액화천연가스(LNG) 프로젝트 발주 증가가 예상돼 혼시3 프로젝트와 같은 대형 에너지 프로젝트 수주가 가속화될 것"이라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr