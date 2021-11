[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)는 광주이주여성지원센터(대표 정미선)와 함께 다문화 가정에서 태어나 여러 이유로 출생신고가 되지 않은 무국적 영유아 20명의 생일잔치를 열었다고 14일 밝혔다.

코로나19 예방을 위해 현장 행사 대신 다문화 가정에 ‘케잌 만들기 재료 키트’와 선물 등 생일잔치 물품을 전달해 영유아들이 가족과 함께 안전하고 즐거운 생일을 맞이하도록 배려했다.

공사 관계자는 “내일의 새싹인 아이들이 주변의 따뜻한 관심 속에 건강하게 자라길 바란다”면서 “앞으로도 행복한 지역 공동체 구현을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr