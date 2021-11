'중대재해처벌법' 시행 석달 앞으로…LG유플, 통합안전플랫폼 개발

대한산업안전협회·센코와 협력

클라우드·디지털 트윈 기술 활용

[아시아경제 차민영 기자] 내년 1월 27일 '중대재해 처벌 등에 관한 법률' 시행을 앞두고 기업 부담이 커진 가운데 LG유플러스가 중대재해처벌법 대상 사업장에 적용 가능한 통합안전플랫폼을 센코 등과 공동 개발한다.

LG유플러스는 대한산업안전협회, 센코와 함께 디지털 트윈 기반의 '통합 환경·안전·보건 플랫폼' 공동사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

대한산업안전협회는 종합안전컨설팅 전문기관, 센코는 국내 유일의 전기화학식 가스센서 기술과 3D 모델링 등 디지털 트윈 기술을 보유한 곳이다.

통합안전플랫폼은 사업장의 공정, 설비, 안전 등 각종 데이터를 수집, 3D시각화하고 시뮬레이션으로 만들어 작업자의 안전사고를 예방한다. 사고가 발생하면 즉시 대응하고 피해를 최소화하도록 돕는다.

중소기업, 개인 사업자가 중대재해처벌법의 안전·보건 확보 의무에 대응할 수 있도록 관련 법정 의무교육, 안전진단, 안전점검 표준 매뉴얼과 작업수칙 등을 디지털로 전환해 클라우드화된 자동관리 시스템으로 제공한다. 반복되는 오프라인 업무를 최소화할 수 있도록 자동화·데이터베이스(DB)화 기능도 제공한다.

각종 센서, CCTV, 공간 3D모델링 등을 활용해 각 사업장을 디지털 트윈으로도 전환한다. 디지털 트윈은 현실을 디지털공간에 복제해 목적에 맞게 이용하는 시스템이다. 작업자 안전을 실시간으로 모니터링하는 한편 사고 발생 감지 시 미리 정해져 있는 자동 표준운영절차(SOP)에 따라 사내에 즉시 사고전파를 하고 긴급신고까지 가능하게 한다.

LG유플러스는 중소기업, 개인사업자가 비용 부담을 줄일 수 있도록 구독형으로 솔루션을 제공한다는 방침으로 내년 하반기 선보인다는 계획이다.

