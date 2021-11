이재명 "윤석열, 일본에 한마디도 못 하더니 文정부 비판하려고…"

尹 "문재인 정부 지난 4년 한일관계, 악화될 대로 악화돼...개선 나설 것"

李 "일본 관련 발언은 역사의 맥락 이해하고 보다 신중하게 해주길"

[아시아경제 김소영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 "문재인 정부의 지난 4년 한일관계는 악화될 대로 악화됐다. 제가 대통령이 된다면 한일관계 개선을 '김대중-오부치 선언'을 재확인하는 것으로부터 시작하겠다"고 언급한 윤석열 국민의힘 후보를 향해 "김대중-오부치 선언을 읽어 봤느냐"고 직격했다.

이 후보는 12일 자신의 페이스북을 통해 "윤석열 후보의 발언은 원인과 결과를 잘못 이해한 것"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "김대중 대통령은 과거사를 덮고 미래로 가자고 하신 것이 아니라 한국이 일본에 대해 '과거를 똑바로 인식한 것으로 평가할 수 있을 때' 비로소 미래로 나아갈 가능성이 있다고 하셨다"며 "지금의 일본은 과거 오부치 선언이 나올 때의 일본이 아니다. 한참 우경화되었다"고 했다.

이어 "아베 집권 이래로 스스로 '더 이상 사죄는 없다'는 일본정부에게 과거사 문제 해결과 위안부 문제 사죄에 대해서는 한마디도 못 하면서 정부를 비판하기 위해 역사적인 DJ 업적을 언급하다니"라고 일갈했다.

그러면서 "과거를 묻지 말라는 일본이 웃고 있다. 오죽하면 일본 언론이 윤석열 후보를 두고 '(우경화된 일본을) 이웃으로 인정'했다고 반기겠느냐"며 "다른 것도 마찬가지겠지만 특히 일본 관련 발언은 역사의 맥락을 이해하고 보다 신중하게 해주길 바란다"고 목소리를 높였다.

앞서 11일 윤 후보는 자신의 페이스북을 통해 "일본이라는 이웃을 지구상의 다른 곳으로 옮길 수는 없다. 좋으나 싫으나 함께 사는 지혜가 필요한 이유"라며 "제가 대통령이 된다면 취임 후 바로 한일관계 개선에 나서겠다"고 말했다.

