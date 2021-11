[포토] 이재명의 '매타버스'

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 11일 국회 본청앞에서 매타버스(매주 타는 민생버스)를 타고 출발하기에 앞서 손을 흔들고 있다./윤동주 기자 doso7@

이 후보는 부산·울산·경남을 시작으로, 앞으로 8주 동안 전국 8개 권역을 돌며 시민들의 목소리를 직접 청취할 예정이다.

