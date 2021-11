포스코케미칼, 中 이차전지용 인조흑연 음극재 생산 업체 지분 15% 인수

[아시아경제 공병선 기자] 포스코케미칼 포스코케미칼 003670 | 코스피 증권정보 현재가 140,500 전일대비 4,000 등락률 -2.77% 거래량 241,504 전일가 144,500 2021.11.10 14:06 장중(20분지연) 관련기사 [단독] 포스코케미칼, 미국에 양극재 공장 짓는다‥테네시·오하이오주 등 검토포스코케미칼, 유럽 모로우배터리와 양·음극재 공급 협약[클릭e종목]"포스코케미칼, 완성차 생산차질 영향은 내년부터 회복" close 은 중국의 이차전지용 인조흑연 음극재 생산 업체 내몽고시누오신재료과기유한회사의 지분 15%를 261억원에 취득 결정했다고 10일 공시했다.

이번 결정은 증가하는 인조흑연 음극재 수요를 대응하기 위해 생산거점을 마련하고 국내 배터리사에 독점 판매권을 확보하는 데 목적을 두고 있다. 취득 금액은 자기자본의 2.55% 수준이다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr