"검사 수사 미진하면 조건부 수용…" 李, 대장동 특검 '조건부 수용'

오늘 관훈클럽 토론회 참석

본인 책임론 적극 해명 나서

초과이익 등 부정비리까지 특검 통해 진상규명 촉구



윤석열 후보 검사 시절

부산저축은행 부실수사 의혹

곽상도 의원 아들 50억원 수령 등

野 책임론도 제기 '맞불작전'

[아시아경제 오주연 기자, 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 대장동 개발 특혜 의혹에 대한 특별검사(특검) 도입에 반대하지 않는다는 뜻을 밝혔다. 다만 현재 진쟁 중인 검찰 수사가 미진할 경우라는 조건을 달았다. 야당은 즉각적인 특검 도입을 요구하고 있다.

이 후보는 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 열린 관훈클럽 토론회에 나와 "대장동 특혜의혹에서 미진한 부분이 있다면 특검도 필요하다"고 말했다. 대장동 개발 특혜 의혹을 둘러싼 본인의 책임론에 대해선 적극 해명하는 한편, 초과이익배분 문제와 부정비리 등에 대해선 특검을 통해서라도 철저히 진상규명해야 한다는 뜻을 밝히며 정면 돌파에 나서는 모습이다.

그는 "화천대유 또는 대장동 개발과 관련해 검찰의 수사에 대해 특검을 하자는 요구가 있고 많은 분이 동의하고 있다는 걸 알고 있다"며 "검찰 수사는 지켜보되 미진한 점이 있거나 의문이 남는다면 특검 형식이든 완벽한 진상규명과 엄정한 책임추궁이 필요하다"고 설명했다.

다만 이 후보는 윤석열 국민의힘 대선후보가 검사 시절 대장동 초기자금 조달과 관련해 실시한 부산저축은행 부실수사 의혹에 대해서도 철저히 수사해야 한다고 맞불을 놨다. 또 곽상도 전 국민의힘 의원 아들의 50억원 수령 문제, 성남시의 공공개발 시도를 다수 의석으로 막은 국민의힘의 배임 행위 등에 대해서도 똑같이 특검이 필요하다고 했다. 이 후보를 둘러싼 대장동 특혜 의혹에 대해 특검을 실시하려거든 윤 후보를 비롯한 야당 인사들이 얽힌 부분에 대해서도 같은 잣대로 낱낱이 밝혀보자는 뜻이다.

이 후보는 그러면서도 대장동 의혹에 국민의힘 책임이 크다는 측면도 적극 피력했다. 그는 "초과이익 배분을 왜 안했냐고 문제 제기를 할 것이 아니라 총액으로 실제 어떤 성과를 냈는가를 봐야한다"고 강조했다.

또한 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장과의 관계에 대해선 "가까운 사람은 맞지만 핵심은 아니다"라고 해명했다. 이 후보는 "그 사람이 정말 핵심 중요 인물이었다면 제가 사장을 시켰을 것"이라면서 이같이 말했다. 유 전 본부장의 자격 미달 논란에 이 후보는 "부정부패에 오염된 휘하 임직원이 있었던 점은 제 부족함과 아쉬움"이라며 "사과드린다. 앞으로 타산지석으로 삼도록 노력하겠다"고 고개를 숙였다. 이날 관훈토론회에서 대장동 의혹 해명에 한 시간을 할애한 이 후보는 이후 이어진 변호사 비용 대납 의혹 등의 문제에 대해서도 적극 해명을 이어갔다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr