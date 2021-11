CGV는 21일 잠실학생체육관에서 하는 '스트릿 우먼 파이터 ON THE STAGE'를 생중계한다고 10일 전했다. 여덟 크루의 활력 넘치는 무대를 120분간 스크린으로 전달한다. 코카N버터, YGX, 라치카, 프라우드먼, 훅, 웨이비, 원트, 홀리뱅 등이다. 용산, 왕십리, 강남, 인천, 수원, 안산, 울산삼산, 광주터미널 등 전국 서른여섯 지점에서 만날 수 있다. 가격은 3만3000원이다. 조진호 콘텐츠기획 담당은 "대형 스크린과 정교한 음향 시설이 구비돼 입장권을 구하지 못한 아쉬움을 달래기에 충분하다"며 "A2 크기의 공식 포스터도 증정한다"고 했다.

