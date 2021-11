박수현 靑 수석 "중국 요소수 도착 물량·시간, 오늘 정부 발표"

TBS라디오 '김어준의 뉴스공장' 인터뷰…"中 수출절차 상당한 진전 있어"

[아시아경제 류정민 기자] 박수현 청와대 국민소통수석은 10일 TBS라디오 '김어준의 뉴스공장'과 인터뷰에서 요소수 논란과 관련해 "오늘 중으로 외교부, 정부의 발표가 있을 것"이라며 "(중국 요소수) 도착 물량과 시간도 말씀을 드릴 것으로 알고 있다"고 밝혔다.

박 수석은 "오늘 드릴 수 있는 말씀은 수출 절차에 상당한 진전이 있다는 것"이라며 이렇게 말했다.

박 수석은 "(중국하고 이미 수입 계약이 돼 있는 요소수 물량을 들여오는 게) 최우선"이라며 "그동안 다양한 외교 채널로 저희가 외교적 협의를 중국과 해왔다"고 설명했다.

요소수 품귀 현상의 원인이 됐던 중국 수출 문제와 관련해 해법이 마련됐다는 의미다. 박 수석은 "어제 대통령께서 국무회의 모두 말씀에서 말씀드린 대로 국민께서 불안해하지 않으셔도 된다는 말씀을 자신 있게 드릴 수 있다"고 말했다.

박 수석은 중국과 계약한 요소수 물량을 들여오는 문제와 관련해 "아마 오늘 중으로 국민께 정부에서 말씀을 드릴 수 있을 것으로 예상을 하고 있다"고 설명했다.

박 수석은 요소수 문제와 관련한 중장기 해법에 대해서도 언급했다. 박 수석은 "세계가 공급망의 시대에 살고 있는데 어느 한 부분이 끊어지면 굉장히 영향들이 많다는 것을 교훈적으로 우리가 알게 되고 있는 그런 시점"이라며 "중장기적으로는 수입 다변화를 해야 되는 대책을 병행하고 있다"고 말했다.

박 수석은 "여러 나라들과 협의를 진행해 왔고 그 나라들과 상당한 성과들을 거두고 있으며 그리고 그런 것들이 앞으로 안정적인 수급에 도움이 될 것으로 정부는 판단하고 있다"고 덧붙였다.

박 수석은 "저희가 중국에 의존도가 높은 이런 물질들이 한 1000여 개쯤 되는 것으로 저희는 파악하고 있다"면서 "정부는 우선 첫째로 최선을 다해 예측해 보고 벌어졌을 때 어떻게 모든 역량을 동원해서 빠른 시일 내에 해결하느냐, 이것이 가장 중요한 정부의 역량"이라고 설명했다.

박 수석은 "백신만 해도 처음에는 6년 4개월 걸린다고 하는 그러한 걱정도 나온 바가 있습니다만 그런 걱정들을 저희가 잘 받아들이고 최선을 다해 노력한 결과 지금 국민과 함께 세계적 수준에 도달하고 있는 것"이라고 말했다.

박 수석은 "정부는 정말 최선을 다해서 해결하려고 노력하고 있고 그런 성과를 국민께 보고를 드리는 것이다. 너무 당황하지 않으셔도 되겠다는 말씀을 오늘은 분명하게 드릴 수 있겠다"고 재차 강조했다.

박 수석은 "내일 오전 7시 좀 넘어서 임시 국무회의가 예정이 돼 있다. 거기에서 정부의 조치가 의결이 될 것"이라며 "생산 업체나 유통 업체의 재고량을 정부에 보고하는 것을 의무화하는 것들이 기본"이라고 설명했다.

박 수석은 "당장 오늘 정부의 발표를 국민께서 보시면 문제가 없겠구나라고 하는 것을 아시게 될 테니까 저희들이 단기적으로 이 문제, 중국과의 문제를 해결했다고 해서 손 놓지 않고 있다"면서 "중장기 대책까지 계속 살펴볼 것"이라고 다짐했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr