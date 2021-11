[클릭 e종목]"한온시스템, 3분기 실적 기대치 하회...투자 매력 뚝"

[아시아경제 박지환 기자] 한화투자증권은 10일 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 14,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,700 2021.11.10 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 한온시스템, 3Q 영업익 706억…전년比 41%↓[클릭 e종목]"한온시스템, 대주주 지분 매각 임박, 우선협상대상자 주목"한온시스템, 주당 90원 분기 현금배당 close 에 대해 올 3분기 실적이 기대치를 하회하면서 투자 매력이 떨어지고 있다고 평가했다. 투자의견 Hold(유지)와 목표주가는 1만8000원을 유지했다.

박준호 한화투자증권 연구원은 "한온시스템의 3분기 연결 실적은 매출액 1조7042억원, 영업이익 706억원으로 전년 대비 -10.4%, -41.0% 감소했다"고 밝혔다. 다만 지배지분 순이익은 509억원으로 3.5% 늘었다. 영업이익과 순이익이 컨센서스를 각각 -14.1%, -16.5% 하회했다.

박준호 연구원은 "전분기에 이어 반도체 부족에 따른 완성차 생산 차질, 운반비 부담 가중, 원자재 가격 상승 등 삼중고가 지속됐다"며 "3분기에는 톱2 고객사 포드의 물량 회복에도 불구하고, GM·폭스바겐 등 대다수 북미·유럽 고객사와 HMG의 생산 차질 심화로 고정비 부담이 확대됐다"고 했다.

3분기 누적 수주 금액은 약 8억6700만 달러를 기록해 연간 목표 대비 79% 달성하며 양호한 모습을 보였다. 올해 수주 목표는 11억~12억 달러로 재차 상향했다.

코로나19, 반도체 부족, 글로벌 물류난 등 비경상적 요인으로 인해 외형 및 이익 성장 속도가 시장 기대를 지속적으로 하회하고 있다는 분석이다. 글로벌 동종업계 대비 밸류에이션 부담 또한 여전히 크기 때문에 단기적 투자 매력도 저하됐다고 평가했다.

박 연구원은 "다만 장기적인 성장 스토리가 훼손되지 않았고, 주가 역시 고점 대비 20% 이상 낮아진 상태로 주가 약세가 지속된다면 기저효과가 본격화되는 내년 2분기 어닝시즌부터는 관점의 변화가 필요할 전망"이라고 말했다.

