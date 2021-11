[아시아경제 이지은 기자] 제이크 설리번 미국 백악관 보좌관이 종전선언 관련 한미간 '이견'을 표출한 가운데, 이수혁 주미대사가 9일(현지시간) "종전 선언 문제와 관련해 한미간 긴밀히 협의하고 있다"고 밝혔다.

이 대사는 이날 미국 워싱턴DC 한국문화원에서 가진 특파원 간담회에서 "한미간에 종전선언 문안까지 의견을 교환하고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "(한미가) 종전선언 문제에 대한 적극적이고 창의적인 노력을 계속하고 있다"며 "한미간 협력의 외연과 지리적 범위에 대한 긴밀한 협의가 진행 중"이라고 강조했다.

또 "지리적 범위 확장은 인도태평양에서 협력을 포함해 전 세계적 관심 사항에 대한 한국 정부의 참여를 뜻한다"고 덧붙였다.

