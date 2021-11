윤보희씨 별세, 최익규·재희 모친상. 이성재(현대해상화재보험 대표이사) 빙모상. 8일 서울 송파구 올림픽로43길 88 서울아산병원 장례식장 23호실. 발인 10일, 장지 국립괴산호국원 (02)3010-2000

