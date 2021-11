에스디바이오센서, 브라질 Eco Diagnostica 지분 100% 취득

[아시아경제 이민지 기자] 에스디바이오센서 에스디바이오센서 137310 | 코스피 증권정보 현재가 46,150 전일대비 2,550 등락률 -5.24% 거래량 383,447 전일가 48,700 2021.11.08 14:28 장중(20분지연) 관련기사 '폭풍성장' 제약·바이오… 너도나도 '1조 클럽'[종목속으로]주가 수난 SD바이오센서 '위드 코로나'돼도...개도국 진단키트 수요 확대에스디바이오센서, 669억 규모 자가검사키트 공급계약 체결 close 는 474억원 규모로 브라질 기업인 Eco Diagnostica의 지분 전량을 취득했다고 8일 공시했다. 이 기업은 검사센터용 의료 및 수술, 치관진단재료와 툴을 판매하는 곳으로 회사 측은 “경영참여를 위한 것”이라고 설명했다. 취득 예정일자는 오는 12일이다.

