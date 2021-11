외국인·기관 매도세에…코스피 2946선까지 밀려

장 초반 1%대 하락폭 나타냈지만…오후 들어 다소 줄어들어

[아시아경제 공병선 기자] 외국인과 기관의 매도세에 코스피가 하락했다. 다만 1%대였던 낙폭이 오후 들어 다소 줄어드는 추세다.

8일 오흐 1시58분 기준 코스피는 전일 대비 0.75%(22.28포인트) 하락한 2946.99를 기록했다. 이날 오전 10시 2930.90까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 거세다. 외국인과 기관은 각각 1490억원, 3637억원을 순매도했다. 개인은 4827억원을 순매수했다.

업종별 지수는 엇갈렸다. 의약품의 낙폭은 6.15%로 가장 컸다. 이어 의료정밀(-4.23%), 은행(-2.56%), 금융업(-1.04%), 비금속광물(-0.90%) 순이었다. 섬유의복(2.92%), 전기가스업(1.68%), 운수창고(1.14%), 기계(0.79%), 유통업(0.74%) 등은 상승했다.

거의 모든 시가총액 상위 10개 종목이 하락했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 195,000 전일대비 14,000 등락률 -6.70% 거래량 1,009,352 전일가 209,000 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진[특징주]셀트리온 3형제, 화이자 먹는 코로나19 치료제에 급락외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close 의 하락폭은 6.94%로 가장 컸다. 이어 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 817,000 전일대비 47,000 등락률 -5.44% 거래량 82,883 전일가 864,000 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락삼천피 실패하고 천스닥은 유지…횡보 속 韓증시 마감 close (-5.79%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 125,000 전일대비 3,500 등락률 -2.72% 거래량 3,383,818 전일가 128,500 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (-3.11%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 768,000 전일대비 18,000 등락률 -2.29% 거래량 128,300 전일가 786,000 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락외국인, 6주만에 '사자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close (-2.29%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 741,000 전일대비 14,000 등락률 -1.85% 거래량 109,803 전일가 755,000 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락'삼성 필기시험' GSAT, 이틀간 온라인으로 마무리…"공채 지속 유지"(종합) close (-1.85%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 408,500 전일대비 2,000 등락률 -0.49% 거래량 247,913 전일가 410,500 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락외국인, 6주만에 '사자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close (-0.49%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 214,500 전일대비 500 등락률 -0.23% 거래량 395,659 전일가 215,000 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락외국인, 6주만에 '사자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close (-0.23%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,200 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 8,406,498 전일가 70,200 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 공개S펜 품은 '갤럭시 S22'… 이번엔 2월 언팩“올해 美 판매 삼성 스마트폰 중 폴더블 비중 12%” close (-0.14%) 등 순으로 떨어졌다. 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 88,200 전일대비 200 등락률 +0.23% 거래량 1,251,600 전일가 88,000 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락외국인, 6주만에 '사자'…코스피 팔고 코스닥 사고 close 는 0.23% 올랐다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 107,500 전일대비 500 등락률 +0.47% 거래량 1,631,437 전일가 107,000 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 美웨스턴디지털-日키옥시아 인수 논의 난항에…SK하이닉스 '예의주시'화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close 는 보합을 나타냈다.

같은 시간 기준 코스닥은 전일 대비 0.52%(5.23포인트) 하락한 996.12를 기록했다. 이날 오전 10시27분 988.36까지 떨어지기도 했다.

외국인과 기관의 매도세가 지수 하락으로 이어졌다. 외국인과 기관은 각각 505억원, 165억원을 순매도했다. 개인은 714억원을 순매수했다.

업종별 지수는 엇갈렸다. 제약의 하락폭은 3.54%로 가장 컸다. 이어 유통(-3.38%), 운송장비·부품(-2.97%), 기타서비스(-1.90%), 화학(-1.23%) 등 순으로 떨어졌다. 디지털콘텐츠(3.44%), 오락·문화(2.32%), IT S/W & SVC(2.09%), 방송서비스(1.87%), 통신방송서비스(1.61%) 등은 상승했다.

시총 상위 10개 종목 역시 엇갈렸다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 40,200 전일대비 3,450 등락률 -7.90% 거래량 1,798,196 전일가 43,650 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락에이치엘비, ‘리보세라닙’ 미국 FDA 간암 치료 희귀의약품 지정 close 의 낙폭은 8.59%로 가장 컸다. 이어 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 78,900 전일대비 6,100 등락률 -7.18% 거래량 1,143,708 전일가 85,000 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진[특징주]셀트리온 3형제, 화이자 먹는 코로나19 치료제에 급락외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (-7.18%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 110,700 전일대비 7,800 등락률 -6.58% 거래량 192,681 전일가 118,500 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진[특징주]셀트리온 3형제, 화이자 먹는 코로나19 치료제에 급락외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (-6.84%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 384,000 전일대비 3,700 등락률 -0.95% 거래량 15,493 전일가 387,700 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락삼천피 실패하고 천스닥은 유지…횡보 속 韓증시 마감 close (-1.13%), 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 209,700 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 814,657 전일가 209,200 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 "쎄미시스코" 149 % 누적 수익 중! 후속 종목 4개 공개! 2시간 후 마감!화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (-0.14%) 등 순이었다. 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 178,500 전일대비 13,400 등락률 +8.12% 거래량 1,522,819 전일가 165,100 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]위메이드맥스, NFT 과세대상 제외 기대…아이템 팔아 돈 버는 세상 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (8.78%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 114,100 전일대비 3,900 등락률 +3.54% 거래량 1,686,092 전일가 110,200 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락삼천피 실패하고 천스닥은 유지…횡보 속 韓증시 마감 close (3.63%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 174,400 전일대비 6,600 등락률 +3.93% 거래량 135,975 전일가 167,800 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락삼천피 실패하고 천스닥은 유지…횡보 속 韓증시 마감 close (3.46%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 507,800 전일대비 8,700 등락률 +1.74% 거래량 343,019 전일가 499,100 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 실적·신사업 긍정적...'F&F·하이브' 목표주가 상향 릴레이화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close (1.82%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 99,700 전일대비 1,800 등락률 +1.84% 거래량 4,909,827 전일가 97,900 2021.11.08 14:27 장중(20분지연) 관련기사 "쎄미시스코" 149 % 누적 수익 중! 후속 종목 4개 공개! 2시간 후 마감!화이자가 흔드는 국내 증시…셀트리온 3형제 부진외국인·기관의 매도에…코스피 장 초반 1%대 하락 close (1.63%) 등 순으로는 상승했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr