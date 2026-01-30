월덱스, '품질 초격차' 신규 공장 증축…반도체 슈퍼사이클 편승

월덱스 월덱스 101160 | 코스닥 증권정보 현재가 25,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,400 2026.01.30 개장전(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]월덱스, 그래도 실적은 성장[e공시 눈에 띄네]코스닥-5일[클릭 e종목]하나금투 "월덱스, 증설 효과로 하반기 더욱 매출 성장" 전 종목 시세 보기 close 가 경북 구미 국가산업 5단지 내 제2공장에서 공장 증축을 위한 안전기원제를 열고 생산 능력 확대에 본격적으로 착수했다.

월덱스는 반도체 식각(Etching) 공정에 사용되는 실리콘·쿼츠 부품을 전문적으로 생산하는 업체로, 삼성전자와 SK하이닉스를 포함해 글로벌 110여 개 반도체 기업에 핵심 부품 소재를 공급하고 있다.

이번 투자는 2022년 제2공장을 설립한 지 불과 3년 만에 이뤄진 추가 투자로, 유휴 부지를 활용한 공장 증축과 설비 보완을 포함해 약 80억원 규모다.

월덱스는 올해를 기점으로 주요 반도체 고객사의 생산 확대가 예상돼 내부 수준을 선제적으로 강화했다고 밝혔다.

이번 공장 증축은 단순한 생산 능력 확대보다는 공정 안정성과 품질 일관성 확보에 초점을 맞췄다. 반도체 첨단 공정으로 전환되면서 가격 경쟁력뿐만 아니라 안정적인 공급 능력과 품질 신뢰도를 주요 거래 기준으로 보는 시장의 흐름을 주목한 결과다.

월덱스 관계자는 "이번 투자는 단기적인 수요 대응을 넘어 장기적인 반도체 시장 성장에 대비한 전략적 결정"이라며 "공장 운영 효율을 높이고 노후 설비를 개선함으로써, 향후 고객사의 수요 확대 국면에서도 안정적인 납기와 품질 경쟁력을 동시에 확보할 수 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

이어 "부품 시장에서 품질, 기술 신뢰도를 높이기 위한 선제적 투자를 지속해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

한편 월덱스는 이번 안전기원제를 계기로 환경·안전 관리 체계를 고도화하고 무재해 사업장 구현을 위한 내부 활동을 강화한다는 방침이다. 안전기원제를 통해 임직원의 ESG 인식을 제고하고 현장 중심의 안전 문화를 정착시키겠다는 취지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



