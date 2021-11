[아시아경제 성기호 기자] 케이뱅크는 오는 6일부터 고신용자를 대상으로 마이너스 통장 신규 발급을 중단한다.

케이뱅크는 3일 고신용 고객(KCB 820점 초과)을 대상으로 한 마이너스통장 대출 상품의 신규 및 증액 신청을 연말까지 중단하기로 했다며 이같이 밝혔다. 다만, 중저신용 고객(KCB 820점 이하)은 신규 신청, 증액 등 제한 없이 이용 가능하다.

앞서 케이뱅크는 지난달 2일 마이너스통장 대출 최대한도를 1억 5000만원에서 1억원으로 축소하고, 같은 달 8일부터는 개인 한도를 연 소득 100% 이내로 적용한 바 있다.

케이뱅크 관계자는 "은행권의 가계부채 관리 강화 방침에 동참하면서도, 중저신용 고객들의 이자부담 경감, 전세대출 등 실수요자 대출 활성화 등은 더욱 적극적으로 시행해나갈 것"이라고 말했다.

