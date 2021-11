이재명 "역대 기관장들 친일 행적 표시해야…친일 행적 언급 국가적 차원서 계속해야"

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 "역대 기관장들의 친일 행적을 표시해야 한다"고 주장했다.

이 후보는 1일 서울 영등포구 광복회를 방문해 기자들과 만나 '집권했을 경우 경기도지사 때 추진했던 역대 도지사 친일 이력 병기 정책을 확대 시행할 생각이 있느냐'는 질문에 이같이 답했다.

그는 "친일 인사들이 대한민국 정부의 중요 요직을 차지하면서, 역대 기관장들을 표시할 때 그 이후 행적만 기록하고 있다"며 "일각에서는 친일 인사들의 기록을 폐기하자는 주장도 하는데, 저는 생각이 다르다. 지울 것이 아니고 그마저도 기록해야 한다"고 강조했다.

이어 "그것도 하나의 역사라고 생각해서 경기도지사들의 이력 밑에 친일 행적을 추가로 기록해 붙여놨다"며 "앞으로도 친일 행적에 대한 언급은 국가적 차원에서도 계속돼야 한다"고 설명했다.

그러면서 "대한민국이 완전히 백지 위에서 선량한 국민들로 이뤄졌다기보다는, 친일 청산을 못하고 오히려 일제에 부역했던 인사들이 새로운 대한민국 정부의 주축으로 참여했던 안타까운 역사가 아직도 지금의 대한민국에 큰 영향을 미치고 있는 것 같다"고 말했다.

이 후보는 "우리 공동체를 위한 특별한 희생을 치렀던 분들을 우리가 기록하고 기억하고 상응하는 보상과 예우를 해야 공동체가 언젠가 또 위기에 처했을 때 자신을 던지고 나라를 위한 일에 앞서나갈 수 있다"며 "일상적 삶 속에 공동체를 위한 희생과 헌신이 존중받을 수 있다는 생각이 정착되도록 노력하겠다"고 밝혔다.

그는 구체적 정책과 관련해서는 "광복회에서 제시해준 내용도 있고, 경기도에서 추진하는 여러 정책이 있다"며 "언젠가 기회가 되면 한번에 말씀드리겠다"고 설명했다.

한편 경기도는 작년 1월 도청 신관에 걸린 역대 도지사 액자 가운데, 구자옥·이해익·최문경·이흥배 등 1대, 2대, 6대, 10대 경기지사의 액자 아래에 친일 행적을 기록했다. 또 경기도 공식 홈페이지에도 해당 사실을 명기해놓은 바 있다.

