"글로벌 탄소중립 위해, 개도국 친환경차 보급 늘려야"

[아시아경제 이창환 기자] 글로벌 탄소중립을 위해서는 선진국 뿐 아니라 개발도상국들도 친환경차 보급에 힘써야 한다는 분석이 나왔다.

한국자동차연구원은 1일 '개도국 친환경차 보급을 위한 과제 및 시사점' 보고서를 내고 탄소 중립을 주도하는 주요국뿐 아니라 개도국의 수송 부문도 글로벌 기후에 영향을 끼치므로, 탄소 중립 목표를 달성하기 위해 개도국의 참여도 중요하다고 밝혔다.

보고서에 따르면 지금까지 전 세계에 보급된 1000만여대의 전기차 중 94%가 미국과 캐나다, 한국, 중국, 일본, 유럽 등 주요 12개국 시장에서 판매됐다.

지난해는 코로나19의 영향으로 선진국의 CO2 배출량은 10%가량 감소했지만, 신흥시장 및 개도국의 배출량 감소율은 4%에불가했으며 수송 분야의 배출량은 오히려 증가세를 보이기도 했다.

국제청정교통위원회(ICCT)는 개도국들이 현재 정책을 유지할 경우 2050년 이산화탄소 배출량은 작년 대비 0.5∼2.5배까지 증가할 것이라고 전망한 바 있다.

이에 따라 최근 일부 개도국이 친환경차 확산을 위해 도전적인 보급목표와 각종 인센티브를 제시 중이다.

인도네시아의 경우 2025년까지 전체 자동차 생산량의 20%를 전기차 및 하이브리드차로 채운다는 목표를 세웠다. 태국은 2030년까지 생산하는 이·삼륜차와 경차, 버스의 30%를 전동화하고 전기차 세금을 면제한다는 계획이다.

그러나 내연기관차보다 비싼 가격과 충전 인프라 부족은 친환경차 보급 확대의 걸림돌로 작용하고 있다.

인도네시아는 지난해 전기차 충전소를 180곳 구축한다는 목표를 세웠지만 27곳을 만드는 데 그쳤고, 콜롬비아는 충전소 69곳 중 절반이 수도권과 주요 도시에 집중돼 있다.

이에 보고서는 개발도상국에 친환경차 보급을 확대하기 위해서는 중고차 수출 전략과 연계하는 등 현지 맞춤형 전략이 필요하다고 강조했다.

이지형 한국자동차연구원 연구원은 "개도국의 구매력을 고려하면 신차 중심의 친환경차 보급은 현재로서는 어렵다"며 "국내 중고 친환경차에 대한 품질, 안전성 인증 등을 강화해 중고 친환경차 수출 활성화가 가능할 것"이라고 설명했다.

이 연구원은 "이륜차와 삼륜차, 험지주행용 차량, 대중교통 수요가 많은 개도국의 특징을 고려해 현지 여건에 맞는 신규 모델 수요 파악 및 관련 연구개발 지원도 필요하다"고 덧붙였다.

