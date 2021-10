[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부소방서(서장 이정자)는 현장 대응능력을 향상하기 위해 실제 현장을 방불케 하는 하반기 소방전술 훈련평가를 실시했다고 28일 밝혔다.

소방전술훈련 평가는 화재진압, 구조, 구급대원을 대상으로 각종 재난 현장에서 소방활동에 필수적인 기본전술을 숙지해 신속하고 효율적인 현장활동을 위해 매년 상·하반기로 나눠 연 2회 추진되고 있다.

하반기 소방전술 훈련평가 종목은 ▲화재진압 4인조법 ▲사다리를 이용한 구조 ▲교통사고 인명구조 ▲심장정지 환자 스마트 의료지도 시행법 등으로 코로나19 방역수칙을 준수하며 평가를 진행했다.

고중현 119재난대응단장은 “실전처럼 진행되는 훈련을 통해 대원들의 현장 대응능력을 향상해 어떤 재난 현장 속에서도 시민의 생명과 재산을 보호할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr