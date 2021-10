[컨콜] LG디스플레이 "LCD 캐파, 2018년 말 대비 25% 감축"

[아시아경제 김흥순 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 18,500 전일대비 50 등락률 -0.27% 거래량 3,111,480 전일가 18,550 2021.10.27 15:30 장마감 관련기사 LGD, 3분기 영업이익 전년比 222%↑…"올해 연간흑자 기대감"(종합)[컨콜] LG디스플레이 "대형 OLED, 역량 있는 새 영역 고객사 추가될 확률 높아"[컨콜] LGD "올해 배당 긍정 검토중…구체적 수준 소통할 것" close 는 27일 올해 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "LCD(액정표시장치) 팹(공장)은 8세대 면적 기준으로 2018년 말 대비 캐파(생산능력)를 약 25%가량 감축했다"며 "제품별로는 TV 캐파가 2018년 말 대비 40% 줄어든 반면 IT 캐파는 30% 정도 증가된 상황"이라고 밝혔다.

