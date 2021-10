윤석열 "김태호·박진·심재철·유정복, 공동선대위원장 합류"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선주자인 윤석열 전 검찰총장은 24일 "공동선거대책위원장에는 김태호 국회의원, 박진 국회의원, 심재철 전 국회부의장, 유정복 전 인천광역시장이 임명됐다"며 "4명의 공동선대위원장들은 앞서 영입된 주호영 상임선대위원장과 함께 국민캠프를 이끌어나간다"고 밝혔다.

윤 전 총장은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "공동선대위원장을 추가 영입하고 공정과혁신위원회를 신설했다"며 이처럼 말했다.

만 41세에 역대 최연소 경남도지사를 역임한 김태호 의원(3선)은 부산경남(PK)지지를 넓혀 나가는데 큰 힘을 보탤 것으로 보인다.

4선의 박진 의원은 영국 뉴캐슬대 정치학과 교수, 미국 뉴욕주 변호사 등을 지낸 외교통으로 국민캠프 외교안보 정책 수립에도 힘을 보탤 예정이다.

심재철 전 국회부의장은 미래통합당 원내대표를 지낸 5선(16~20대) 국회의원이다. 경기도 안양시 일대에서 다선 의원을 지낸 만큼 수도권 민심을 모으는데 큰 역량을 발휘할 것으로 보인다.

유정복 전 인천광역시장은 농림수산식품부 장관, 안전행정부 장관, 3선(17~19대) 국회의원을 지냈으며, 현재 국민의힘 인천 남동갑 당협위원장을 맡고 있다. 국민캠프는 "'친박 좌장' 영입이라는 상징적 의미를 갖는 이번 인선으로 화합형 캠프로서의 위상을 다시금 높이는 한편, 유 위원장의 수도권 인지도를 바탕으로 윤 후보의 수도권 지지세를 더욱 확장해나갈 계획"이라고 설명했다.

신상진 전 국회의원은 공정과혁신위원회 위원장으로 임명됐다. 경선 2차 컷오프 전까지 최재형캠프 경선대책위원장을 맡았던 신 위원장은 을지대학교 의료경영학과 교수 및 대한의사협회 회장을 거쳤으며 4선(17~20대, 경기 성남 중원) 국회의원을 지냈다.

