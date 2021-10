롯데온, 25일 롯데百 동탄점서 '오징어 게임' 라방

동탄점 아디다스, 컨버스, 유닛 등 매장 방문

대표 상품 최대 20% 할인 판매

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온은 오는 25일 오전 11시 롯데백화점 동탄점에서 '오징어 게임'을 테마로 라이브 방송을 진행한다고 24일 밝혔다.

라이브 방송에서는 쇼호스트가 직접 롯데백화점 동탄점을 방문해 아디다스, 컨버스, 블랙야크 키즈, 유닛 등 각 매장의 상품을 최대 20% 할인 판매한다. 구매 고객 중 추첨을 통해 경품도 제공한다. 경품은 쇼호스트와 매장 매니저가 게임을 진행해 매장 매니저가 지면 각 매장의 대표 상품으로, 쇼호스트가 지면 엘포인트로 증정한다.

롯데온은 지난주부터 진행한 롯데온세상 라이브 퀴즈쇼 '온퀴즈쇼'의 호응에 힘입어 이번 라이브 방송을 기획했다. 롯데온세상 기간 중 18일과 21일 2회에 걸쳐 진행한 온퀴즈쇼는 조회수가 누적 30만회로 역대 최고치를 기록했다. 18일 진행한 라이브 방송의 방송 중 매출 실적은 3억원을 달성했으며 21일에는 1만건이 넘는 댓글이 이어지는 등 온퀴즈쇼에 고객 참여가 활발하게 이뤄지고 있는 것으로 나타났다.

롯데온은 더 많은 고객 참여를 위해 최근 가장 큰 인기를 얻고 있는 넷플릭스 드라마 '오징어 게임'을 테마로 라이브 방송을 진행한다. 롯데온 쇼호스트가 '오징어 게임'의 등장인물이 입고 있는 의상을 입고 방송을 진행하며 롯데백화점 동탄점 매니저들과 오징어 게임에 나온 딱지치기, 구슬 홀짝 맞추기 등 다양한 게임을 진행한다. 매니저들이 게임에서 지면 각 브랜드의 인기 상품 '아디다스 오리지널 스니커즈', '컨버스 스니커즈', '유닛 캐시미어 100% 머플러' 등을 경품으로 내걸고 쇼호스트가 게임에서 질 경우 엘포인트를 경품으로 제공해 방송 중 상품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 증정한다.

각 매장의 대표 상품을 할인된 가격에 선보이고 가장 많이 구매한 '구매왕'을 선정해 엘포인트 5만점을 적립해준다. 대표 상품으로 '유닛 캐시미어 100% 크루넥 니트·가디건·머플러'와 '컨버스 척테일러 올스타 클랙식 블랙', '블랙야크 키즈 경량 다운자켓' 등이 있다.

