"비싸도 산다" 테슬라, 최대 5000달러 가격 인상

[아시아경제 최대열 기자] 세계 최대 전기차업체 테슬라가 주요 제품의 가격을 최대 5000달러 올렸다. 신규 주문이 몰리는 등 수요가 늘었기 때문으로 풀이된다.

24일 일렉트렉 등 외신보도를 보면, 테슬라는 22일(현지시간) 홈페이지를 통해 모델X 롱레인지와 모델S 롱레인지 차종의 가격을 10만4990달러, 9만4990달러로 각각 5000달러씩 인상했다.

모델Y 롱레인지는 5만6990달러, 모델3 스탠더드 레인지플러스가 4만3990달러로 각 2000달러씩 올랐다. 이러한 가격은 미국 내 보조금을 받기 전 기준이다.

업계에 따르면 테슬라는 그간 일부 차종 생산차질로 고객 인도가 늦어지다 최근 다시 공급을 시작했다. 미국을 비롯한 전 세계 각지에서 전기차 지원책이 확대되면서 테슬라를 비롯한 주요 전기차 판매가 늘고 있지만 반도체 부족 등 생산이 원활치 못해 고객이 직접 차량을 받기까지는 상당한 시일이 걸리는 것으로 전해졌다.

모델S의 경우 내년 상반기까지 인도가 어려울 것으로 현지 매체에서는 내다보고 있다. 모델X는 주문 후 인도까지 최대 1년 가까이 걸리는 것으로 알려졌다. 테슬라 신형 모델S가 처음 출시된 올해 초까지만 해도 8만달러였는데 당시와 비교하면 20% 가까이 올랐다.

판매가 원활치 않았음에도 테슬라 주가는 고공행진을 이어가고 있다. 주가는 909.68달러로 연중 최고치에 근접했으며 시가총액은 9005억9700만달러에 달한다. 3분기 순이익이 16억2000만달러로 역대 가장 높은 수준을 기록하는 등 호실적을 보이고 있기 때문으로 풀이된다.

