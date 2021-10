LG전자, 英 미디어아트 전시에 올레드 디스플레이 100대 설치

[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 영국 런던 '아트갤러리 180 스튜디오'에서 12월 18일까지 '빛, 현대미술의 새 물결'을 주제로 열리는 미디어아트 전시에 올레드 TV, 투명 올레드 사이니지 등 올레드 디스플레이 총 100대를 설치, 참가한다고 24일 밝혔다.

이번 전시에는 서울대학교 박제성 교수, 에이스트릭트 등 국내 팀을 포함해 세계적 팝가수의 공연 무대 디자이너로 유명한 영국의 에스 데블린, 스위스의 아이아트 스튜디오 등 전 세계 12팀의 정상급 아티스트들이 참가했다. 이들은 전시 주제에 맞춰 올레드, LED 사이니지 등 빛을 내는 영상기기를 활용해 예술 작품을 구현했다. 이번에 전시한 작품 13개 가운데 9개 작품에 올레드 디스플레이를 활용했다.

전시장 초입부터 플렉서블 올레드 사이니지를 겹쳐 만든 미디어아트가 펼쳐진다. 휘어져 있는 올레드 디스플레이 6장을 겹쳐 마치 꽃잎이 활짝 피어 있는 모양을 형상화한 작품이 전시됐다. 디자이너 에스 데블린은 올레드 디스플레이 24대를 이어 붙인 조형물을 작품의 어트랙터로 활용했다.

LG디스플레이와 협업해 선보인 투명 올레드 사이니지를 활용한 국내 전시팀 에이스트릭트는 모란꽃이 피어나는 모습을 투명 올레드로 실감나게 표현했다. 투명 올레드의 특성을 잘 살려 마치 전시 공간에 모란꽃 한 송이가 떠올라 있는 것처럼 보이는 연출은 몽환적인 느낌을 더했다.

LG전자 박형세 HE사업본부장은 "업계를 선도하는 자발광 기술 리더십을 기반으로 다양한 분야에서 고객 접점을 확대하며 LG 올레드 TV만의 '최고 프리미엄 TV' 입지를 보다 공고히 할 것"이라고 말했다.

