창원시, 코리아세일페스타 맞춰 '착한소비 시즌2 창원블랙위크' 진행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원시가 내달 11일부터 '착한소비 시즌 2' 창원블랙위크 행사를 개최한다.

20일 창원시에 따르면 이번 행사는 소비 촉진 분위기 조성으로 경제위기 극복과 지역경제 활력을 위한 대대적인 소비 이벤트로, 코리아세일페스타(11월 1일~15일) 기간에 맞물려 진행된다.

시는 성공적 행사를 위해 내달 5일 누비전 300억원(모바일 200억원, 지류 100억원)을 발행해 소비 촉진 불씨를 댕기고, 착한소비붐추진위원회에서는 많은 이벤트 경품을 준비해 착한 소비에 동참하는 시민에게 지급할 계획이다.

행사 참여는 관내 소상공인 업체에서 1만원 이상 결제한 영수증을 기간 내 홈페이지에 제출하거나, QR코드를 스캔해 응모하면 된다.

허성무 시장은 "이번 행사는 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 소상공인에 분명 큰 힘이 될 수 있는 만큼, 많은 시민이 '같이'의 가치를 극대화해 주시기를 부탁드린다"고 말했다.

