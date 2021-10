'한반도 평화 기원' 청소년 교향악 콩쿠르 인제서 개최

10. 26~27 인제 하늘내린센터‥ 獨 오스나브뤽시 참여

[아시아경제 라영철 기자] 강원도 인제군과 독일 오스나브뤽시가 한반도 평화를 기원하는 교향악 콩쿠르를 연다.

인제군은 "제1회 인제 국제 평화 교향악 페스티벌(청소년 교향악 콩쿠르)을 오는 26일부터 이틀 동안 인제 하늘내린센터에서 개최한다"고 20일 밝혔다.

교향악 콩쿠르에는 30년 유럽 전쟁을 끝내는 화해 협정인 '웨스트 팔렌 조약'이 체결된 독일 오스나브뤽시가 한반도 평화를 기원하며 참여한다.

'웨스트 팔렌 조약'은 1648년 유럽 대륙이 30년 전쟁을 끝내는 해에 채택돼 하나의 상징이 됐다.

특히 볼프강 그리서트(Wolfgang Griesert) 오스나브뤽시장은 콩쿠르 총감독을 맡은 김 정 교수에게 특별 평화상을 수여했다. 교향악 콩쿠르를 위해 특별상을 주기는 이번이 처음이다.

볼프강 그리서트 시장은 또 "DMZ와 가까운 인제군에서 열리는 양국 간 평화 염원을 담은 청소년 교향악 콩쿠르에 함께 할 수 있어서 의미가 크다"며 최상기 인제군수에게 감사와 축하 인사를 전했다.

김 정 교수도 "글로벌 국제사회 흐름에 맞춰 평화 도시라는 양국의 공통점을 통해 인제군과 오스나브뤽시가 음악 축제의 발판을 마련해 기쁘다"고 말했다.

강원=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr