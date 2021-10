에이트원 "그리드, CJ올리브네트웍스와 메타버스 플랫폼 공동사업 MOU"

[아시아경제 유현석 기자] 에이트원의 자회사 그리드는 CJ올리브네트웍스와 메타버스 플랫폼 사업을 위해 업무협약(MOU)을 체결하고 상호 보유한 서비스와 기술의 상호 활용에 합의하고 사업화를 추진한다고 15일 밝혔다.

지난 14일 비대면 방식으로 진행된 ‘메타버스 플랫폼 공동 사업을 위한 MOU 체결식’에는 CJ올리브네트웍스 남병수 DS사업본부장과 최철순 그리드 대표를 비롯해 주요 사업 관계자들이 참석했다.

이번 MOU 체결을 통해 양사는 앞으로 그리드가 자체개발한 메타버스 플랫폼 ‘모임(MOIM)’에서 다양한 분야의 콘텐츠를 서비스할 수 있도록 상호 협력해 갈 계획이다.

사회적 거리두기에 따라 비대면 활동이 일상화 되면서 저변이 확대된 ▲비대면 교육분야를 비롯해 ▲MICE(Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) ▲커머스 분야 협력은 물론, 생활문화 기반의 IT서비스를 제공하는 CJ올리브네트웍스와 시너지를 창출해 경쟁력 있는 메타버스 플랫폼 운영을 추진해 간다는 계획이다.

그리드는 메타버스 관련 사업을 주력으로 하는 코스닥 상장사 에이트원 에이트원 230980 | 코스닥 증권정보 현재가 2,145 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,060 2021.10.15 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 에이트원 "그리드, 'VR 메타버스 콘테스트' 과기부 장관상"에이트원, 광운대학교에 메타버스 플랫폼 '모임' 공급에이트원 "그리드, 25억 투자 결정…메타버스 플랫폼 ‘모임’ 연내 론칭" close 의 100% 자회사다. 메타버스 플랫폼과 플랫폼 관련 요소 개발에 특화한 기술 집약형 기업이다.

에이트원과 그리드 양사 대표이사를 겸임하고 있는 최철순 대표는 “이번 MOU를 통해 비대면 교육분야와 MICE산업에 초점을 맞춰 개발한 ‘모임(MOIM)’ 플랫폼에 다양한 문화 콘텐츠가 접목돼 사용자 경험을 향상시킬 수 있는 계기가 마련될 수 있을 것”이라고 전했다.

남병수 CJ올리브네트웍스 DS사업본부장은 “그리드와의 메타버스 플랫폼 공동 사업을 제조, 유통, 미디어 등의 생활문화 산업에 빠르게 적용시켜가며 고객에게 차별화된 경험을 제공해 갈 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr