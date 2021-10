“위시리스트 공유하고 피규어 받자”…SSG닷컴, 쓱데이 사전 이벤트

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 '대한민국 쓱데이' 본행사를 10여일 앞두고 사전 이벤트 행사인 ‘위시 리스트 사회관계망서비스(SNS) 공유 이벤트’를 실시한다고 15일 밝혔다.

이벤트 참여는 오는 18일부터 31일까지 SSG닷컴 '위시 리스트 공유 이벤트' 페이지를 캡처하거나 URL 주소를 복사해 페이스북 또는 인스타그램 등에 게시하면 된다. 이후 이벤트 페이지 하단에 위치한 댓글창에 업로드한 게시물 URL 주소와 함께 댓글을 남기면 자동으로 경품 응모가 완료된다.

참여자에게는 추첨을 통해 이마트 한우 기프티콘 10만원권, 푸빌라 랜더스 피규어 세트, 마르니 핸드백, SSG머니 교환권 등 행사에 참여하는 계열사 중 14곳이 엄선한 경품을 제공한다.

SSG닷컴 관계자는 "행사를 앞두고 방문자 수가 크게 뛰는 등 쓱데이를 기다리는 고객들의 높은 기대감을 실감하고 있다"며 “오는 25일부터 온라인 중심으로 열리는 사전 행사에도 역대급 혜택을 준비한 만큼 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

