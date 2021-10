[세종=아시아경제 문채석 기자]

<승진>

◆부이사관

▶조세정책과장 변광욱 ▶재정관리총괄과장 이명선 ▶대외경제총괄과장 최지영 ▶개발금융총괄과장 지광철

◆서기관

▶소득세제과 박준영 ▶부가가치세제과 김영현 ▶산업경제과 김태웅 ▶국제기구과 박은결 ▶복권총괄과 김원대 ▶재정정보공개과 오정림 ▶추진총괄과 최형석

◆기술서기관

▶시스템구축과 김성진

