전남도교육청, 2022 유·초·특교사 임용 원서접수 결과

268명 선발에 1195명 접수, 평균 4.46 대 1 경쟁률

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청의 내년도 유·초·특(유·초) 교사 임용시험이 원서접수 결과, 총 268명 선발에 1195명이 지원해 평균 4.46대 1의 경쟁률을 보였다.

13일 전남도교육청에 따르면, 전년도와 비교해 지원자 수는 소폭 감소했으나 선발 예정 인원이 줄어(169명) 전년(2.84대 1)보다 평균 경쟁률은 큰 폭으로 증가했다.

유치원교사(일반)의 경우 36명 선발에 704명이 지원해 경쟁률이 19.56대 1로 선발 분야 중 가장 높았으며, 선발인원이 가장 많은 초등학교 교사(일반)는 167명 선발에 336명이 지원해 2.01대 1의 경쟁률을 나타냈다.

오는 11월 13일 실시하는 제1차 시험의 시험장소 등 구체적인 내용은 내달 5일 전남교육청 홈페이지에 공고하며, 합격자는 오는 12월 15일 발표할 예정이다.

제2차 시험은 내년 1월 12부터 14일까지 3일간 진행되며, 최종합격자는 내년 2월 4일 발표할 예정이다.

기타 자세한 선발 분야별 지원현황은 전남도교육청 홈페이지 ‘인사/채용/소식-공무원시험-유/초등교원’에서 확인할 수 있으며, 시험 문의 사항은 유초등교육과에서 안내받을 수 있다.

