순천시, 캐릭터 ‘루미 뚱이’ 이모티콘 무료 배포

오는 15일 오후 2시께 카카오톡 ‘순천시청’ 채널을 통해 선착순 4만명

[순천=아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 순천시(시장 허석)는 순천시민의 날을 맞아 오는 15일 오후 2시께부터 순천시 캐릭터 ‘루미 뚱이’이모티콘을 카카오톡 ‘순천시청’ 채널을 통해 무료로 배포한다고 12일 밝혔다.

이번에 배포되는 이모티콘 ‘루미 뚱이’는 세계 문화유산 선암사의 승선교, 자연유산인 순천만의 갈대밭과 2023정원박람회의 분화구 정원 등을 이모티콘에 담아 순천 최고의 브랜드 가치를 알리고, 모든 연령층이 소통하고 공감하는 재치 있는 모습들로 구성했다.

‘루미 뚱이’이모티콘은 카카오톡에서‘순천시청’을 검색한 뒤 채널을 신규추가하면 선착순 4만 명까지 무료로 받을 수 있고, 30일간 사용 가능하다.

순천시청과 카카오톡 플러스 친구를 맺게 되면 시정소식, 문화예술 행사, 코로나 관련 소식 등 유용한 순천 소식들을 매주 규칙적으로 제공받을 수 있다.

앞서 지난해 7월 첫 출시한 루미·뚱이 이모티콘은 당시 준비한 3만3000건이 1분 만에 모두 소진되는 등 큰 인기를 끌었다.

시 관계자는 “코로나 시대‘루미 뚱이’이모티콘을 통해 소통하고 많은 분들의 일상 속에서 즐겁게 사용되길 바란다”고 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr