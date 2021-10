현대해상, 유병자도 가입 '뉴라이프케이보험' 출시

[아시아경제 오현길 기자] 현대해상 현대해상 001450 | 코스피 증권정보 현재가 28,150 전일대비 100 등락률 +0.36% 거래량 346,335 전일가 28,050 2021.10.12 10:41 장중(20분지연) 관련기사 현대해상, 최고 실적 하이플래너 '연도대상 현대인상' 시상코스피·코스닥 오전 중 상승 폭 줄어…외국인 순매도 지속현대해상, 지문으로 보험 계약 '지문인증 전자서명' 도입 close 은 돌봄 비용과 사고, 질병, 장기요양, 치매 등 각종 위험을 하나로 보장하는 '내인생든든한뉴라이프케어보험'을 출시했다고 12일 밝혔다.

업계 최초로 간병보험에 3년 내 입원이나 수술 이력이 없는 유병자도 가입할 수 있다. 2년 내 상해나 질병으로 인한 입원이나 수술 이력이 없는 유병자면 가입할 수 있다.

특히 일반형보다 약 25% 낮은 보험료로 가입할 수 있는 해지환급금 미지급형을 신설했다. 장기요양, 치매 보장 담보는 납입기간 이후 해지 시 납입한 보험료 전액을 지급한다.

20세부터 최대 60세까지 가입 가능하고 보험기간은 90세, 100세만기형 중 선택할 수 있다.

간병인과 가사도우미에 대한 보장도 강화했다. 입원치료 중 간병인이 필요할 때 회사가 간병인을 지원해주거나, 고객이 직접 간병인을 사용한 후 사용일당을 보험금 청구할 수 있는 특약 중 선택할 수 있다. 기존 장애 진단 시에만 제공됐던 가사도우미 지원 특약을 장기요양, 중등도치매 진단에도 적용했다.

현대해상 관계자는 "기존 간병보험보다 가입대상을 확대하고 다양한 플랜을 제공해 고객들의 삶의 질 향상에 도움을 주기 위해 이 상품을 개발했다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr