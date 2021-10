금호타이어, KCSI 조사 승용차 타이어부문에서 17년 연속 1위

종합만족도·재구입 의향 평가서 높은 점수

해외에서도 성능·디자인 호평 이어져

[아시아경제 이기민 기자] 금호타이어가 한국능률협회컨설팅에서 주관한 '2021 한국산업의 고객만족도(KCSI)' 조사에서 승용차타이어 부문 최우수 기업으로 선정되며 17년 연속 1위를 달성했다.

KCSI는 국내 대표 고객만족 지수로, 산업 특성이 반영된 전반적 만족도, 요소 종합 만족도, 재이용·구매 의향을 기준으로 한다.

금호타이어는 승용차타이어 부문에서 종합 순위 점수 83.8점으로 1위를 기록했다. 이번 조사에서 현재 이용하고 있는 회사의 제품 및 서비스, 이미지 요소에 대한 만족도를 측정하는 '요소종합 만족도'와 '재구입 의향 평가'에서 호평을 받았다고 금호타이어는 설명했다.

금호타이어의 제품력은 국내 뿐만 아니라 해외에서도 인정을 받고 있다. 올해 초 독일 자동차 전문잡지인 아우토 빌트(Auto Bild)'가 실시한 여름용 타이어 성능테스트에서 엑스타HS51이 1위에 올랐다. 또한 산업 디자인 어워드인 독일의 iF 디자인 어워드, 독일 레드닷 디자인 어워드, 미국 IDEA 디자인 어워드 등에서 잇따라 수상하기도 했다.

금호타이어 관계자는 "금호타이어는 고객으로부터 신뢰받는 품질경쟁력을 확보하기 위해 개발품질, 양산품질, 시장품질의 3대 방향을 주축으로 하는 품질관리체계를 구축해 운영하고 있다"며 "앞으로도 '기술의 명가' 금호타이어가 KCSI 1위 타이틀을 지켜나갈 수 있도록 미래지향 제품을 연구하고 공정기술을 강화하고 있으며, 초일류 상품 개발에 박차를 가하고 있다"고 말했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr