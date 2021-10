유엔 보고관 "북한, 코로나19 봉쇄로 기아 위험"

[아시아경제 김형민 기자] 유엔 북한인권특별보고관이 코로나19 방역을 위한 봉쇄로 인도주의적 위험에 처한 북한 주민들을 위해 유엔 제재를 완화해야 한다고 촉구했다.

토마스 오헤아 킨타나 보고관은 오는 22일(현지시간) 미국 뉴욕의 유엔 총회에 제출할 보고서에서 이같이 밝혔다고 주요 외신들이 7일 보도했다.

킨타나 보고관은 북한 당국이 코로나19 이후 국경을 폐쇄하고 국내 여행을 규제하는 등 엄격한 방역 조처를 취하면서 중국과의 국경 지대에서 상업 활동에 의존하던 많은 주민이 수입을 잃었다고 강조했다. 이로 인해 북한 주민들은 기아 위험에 처했고 의약품의 공급은 줄고 가격은 올랐다고도 덧붙였다.

그는 "유엔 안전보장이사회가 부과한 제재는 인도적 지원과 일반 주민들의 적절한 생활 수준에 대한 권리 보장을 위해 필요한 때 재검토되고 완화돼야 한다"고 강조했다.

이어 킨타나 보고관은 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령이 지난 5월 북한의 인권 상황 개선을 위해 협력하겠다는 약속을 환영한다고 밝혔다. 한미 양국에 북한의 비핵화를 위한 외교를 되살리기 위해 "명확한 신호를 보낼 것"을 요구하기도 했다.

